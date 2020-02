Svitavští basketbalisté se proti Opavě chtějí zvednout

Na rozdíl od předchozí konfrontace, do které šli s úctyhodnou výsledkovou sérií v zádech, však Svitavští tentokrát rozhodně nejsou v nějaké myšlenkové pohodě. Za druhou Opavou sice nadále, vcelku s přehledem, drží průběžnou třetí příčku, ovšem osmnáctibodová porážka doma s pražským USK (76:94) a víkendová třiadvacetibodová „darda“ v Prostějově od Olomoucka (69:92) je bezpochyby nenechávají klidnými.

„Náš tým v posledních zápasech nebyl v dobrém rozpoložení, ale věřím, že máme v mužstvu takové osobnosti, abychom se zase zvedli a ukázali, co v nás je. Zápas na domácí půdě proti tak silnému soupeři je k tomu skvělou příležitostí,“ uvažuje mladý svitavský pivot Jan Hlobil.

Ani Slezané do nadstavby nevkročili ideálním způsobem, když padli 70:82 v Ústí nad Labem; minule si ovšem trochu spravili chuť, neboť ve vlastní hale přemohli 91:77 Děčín.

Podle svitavského asistenta Martina Nováka by mělo klání být pro Tury prostředkem, jak se naladit na páteční semifinále Českého poháru proti mistrovskému Nymburku (hraje se od 19 hodin v Plzni).

„Od posledního vzájemného utkání s Opavou to z naší strany v zápasech nebylo dobré na obranné polovině, a to musíme změnit, pokud chceme pomýšlet na výhru,“ podotýká kouč Novák. „Pokud se nám to povede, tak se dostaneme i k lehkým košům po rychlém přechodu na útočnou polovinu, a ty nás přiblíží k vítězství,“ míní.

Svitavám bude proti Opavě stále chybět zraněné duo křídelníků Matěj Svoboda-Sean O’Brien.