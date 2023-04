Phoenix vyhrál nad Denverem, Oklahoma City má blízko předkolu NBA

Basketbalisté Phoenixu v NBA porazili lídra Západní konference Denver 119:115 a ukázali před play off, že se s nimi musí počítat do bojů o titul. Pro Suns to byla sedmá výhra v řadě. Uspěli i hráči Oklahoma City, v Utahu vyhráli 114:98 a sahají po postupu do předkola. K tomu potřebují vyhrát poslední zápas nad Memphisem.