Dominátoři NBA se náhle propadli na dno. Ale konkurence se bojí i tak

Včera král, dnes chuďas, pěkně z extrému do extrému: tým, který představoval mimořádnou dynastii a za posledních pět let slavil tři tituly (plus dvě prohrané titulové série), najednou liga vyškrtla ze dvou celostátních televizních přenosů.

„Pro sledovanost ligy jsme toho udělali hodně. Ale teď moc nepomáháme,“ uznal pro The Athletic pamětník všech tří titulů a olympijský šampion Draymond Green.

Ten veletoč až šokuje. Z neotřesitelné mašiny je nejhorší celek Západní konference! Po duelu proti Chicago Bulls s Tomášem Satoranským měli Warriors mizernou bilanci 5-19, horší byli jen zoufalí New York Knicks.

„Život občas obrací stránky hodně rychle,“ říká kouč Steve Kerr.

Ale zároveň už doufá, že další obrat přijde co nevidět. A že povede zpět do známých vítězných vod.

My a podvádět? Nikdy!

Na příkladu Golden State se jen potvrzuje, jak moc NBA stojí na výjimečných individualitách. Z týmu odešli superhvězdný Kevin Durant (nový zaměstnavatel Brooklyn Nets ho ale v akci neviděl, kvůli zranění vynechá celou sezonu), obranář Andre Iguodala i šampion z Ria DeMarcus Cousins. Nadpozemsky zdatní střelci Stephen Curry a Klay Thompson jsou dlouhodobě ze hry s nejistou dobou návratu. Nuceně pauzíroval rovněž Green.

Resumé: totální apokalypsa.

Z nedávné party supermanů chvílemi nezbyl vůbec nikdo. Co teď?

Možná stačí jen vydržet.

Majitel klubu Joe Lacob už pohoršeným tónem odmítl otázku, že by se snad měli nedávní mistři uchýlit k taktice nazývané v zámoří tanking, k úmyslnému vypouštění zápasů vedoucímu k co nejlepší volbě v příštím draftu: „To nikdy nedopustím. Budeme se rvát jako o život, rozvíjet naše mladíky, učit je vítězit. A my budeme vítězit.“

Warriors a čísla 73 výher v základní části dobyli Warriors v sezoně 2015/16; dodnes je to slavný rekord NBA. 16 vítězství by podle stávajícího tempa dobyli ve stávajícím ročníku, sužováni zraněními opor. 4 zápasy odehrál před zraněním hvězdný Stephen Curry, Klay Thompson zatím žádný.

Jenže slova a činy nemusejí nutně být v souladu. Basketbalový reportér NBC Sports třeba popsal, že některé rivaly už zachvacuje panika z „děsivé představy“, že Golden State bude mít zase zpět uzdravené Curryho a Thompsona plus Greena plus letní posilu D’Angela Russella (ano, i ten už byl zraněný) a přidá do party třeba jedničku volby talentů v roce 2020.

Sezona hrůzy by se tak proměnila jen v epizodní odpočinek, na jehož konci by padlý obr povstal silnější.

„Hráči jsou si těchto řečí vědomi,“ líčil Kerr v půlce listopadu po výprasku od Los Angeles Lakers o 26 bodů. „Součástí trenérského řemesla ale je vysílat k týmu zprávy - mimo jiné o našich cílech. Tím je vyhrát každý zápas, byť realitou je, že na to momentálně nejsme dost dobří. Ale budeme se o to snažit.“

Snaha evidentně nestačí, od té doby Kerrovi svěřenci urvali tři duely z dvanácti. Dohady sílí, zároveň historie ukazuje, že cílené sbírání políčků málokdy vede ke kýženému výsledku. Prakticky jediným případem maximálně vytěženého „tankingu“ jsou San Antonio Spurs, kteří v roce 1997 jako jedničku brali budoucí legendu Tima Duncana. První volba ani není jistá, protože funguje systém takzvané draftové loterie - nejhorší má sice procentuálně nejvyšší naději, rozhodně však nikoli garanci.

Steve Kerr, trenér Golden State, hlásí svým svěřencům akci.

Nebo jsou benefity i jinde?

„Může to znít opravdu divně, ale já si tuhle sezonu opravdu užívám,“ překvapuje Kerr. „Mladí kluci jsou fantastičtí, hladoví, chtějí se učit. Lepší se. Baví mě sledovat, jak se jejich kariéry mění.“

Pohled do tabulky je mnohem žalostnější. Jedna z nejlepších dynastií zámořského sportu v 21. století je na nuceném odpočinku.