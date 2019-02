Zářil Sehnal, Appleby má triple double. USK otočil zápas s Kolínem

Stejný hráč pak trojkou těsně po zahájení nastavení obstaral vedení, které už Pražané nepustili. Sehnal dohromady nastřílel 28 bodů včetně šesti trojek a k tomu přidal 11 asistencí, sedm doskoků a čtyři zisky.

Jeho spoluhráč Raheem Appleby završil výsledek dvěma trestnými hody, kterými zkompletoval triple double - americký rozehrávač zaznamenal 11 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí. Michal Mareš trefil pět trojek a je na 19 bodech, Jan Křivánek zapsal 16 bodů, sedm doskoků a čtyři asistence a Marko Stevanovič 15 bodů a sedm doskoků.

Hostům k vítězství nepomohlo ani to, že každý hráč základní sestavy nastřílel alespoň 14 bodů. Umožnili soupeři 21 útočných doskoků a postupně ztratili patnáctibodový náskok z první čtvrtiny. Nejlepším kolínským hráčem byl kapitán Adam Číž s 19 body, osmi doskoky a osmi asistencemi.

„My jsme v podstatě podali heroický výkon 39 minut. Posledních 40 vteřin hráči absolutně neudrželi koncentraci, nedodrželi taktiku a dostali jsme tři trojky, které nás stály vítězství. Je to až skoro neuvěřitelné, že ta koncovka takhle dopadla,“ litoval kolínský trenér Pavel Beneš.

To domácí Dino Repeša měl radost. „Jsem šťastný, že hráči věřili do samého konce, dali do toho srdce, o čemž svědčí i 21 útočných doskoků. Co říct, jednou za čas se stane zázrak,“ řekl.

Kooperativa Národní basketbalová liga mužů 1. kolo nadstavby, skupina A2: USK Praha - Kolín 110:99 po prodl. (23:34, 50:54, 63:67, 92:92)

Nejvíce bodů: O. Sehnal 28, Mareš 19, Křivánek a Vukosavljevič po 16, Stevanovič 15, Appleby 11, Tůma 3 - Číž a Walton po 19, Machač 17, Šoula 16, Bratčenkov 14, Thompson 12.