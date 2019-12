Napodobit hokejisty? Už by to mohlo vyjít, věří basketbalisté Hradce

Hradec je nevyzpytatelný, říká kouč Pardubic Když pardubičtí basketbalisté 25. října vyběhli na palubovku v hradecké Třebši, nedělali si s domácími Královskými sokoly větší starosti a ukořistili poměrně pohodové vítězství 89:68. Tehdy však oba protivníci do derby vstupovali za úplně jiných podmínek, než jaké panují dnes. Hradec měl od začátku soutěže na kontě jen čtyři porážky, zatímco později se celkem rozehrál, a pardubickou Beksu naopak netrápila tak rozsáhlá marodka jako nyní. Pravda, mladý pivot Prokop Slanina chyběl i v Hradci, rozehrávač Tomáš Vyoral a křídelník Ozren Pavlovič, kteří tam dali nejvíc bodů (úhrnem 34), ovšem nikoliv. A start těchto dvou v nedělní odvetě, jejíž úvodní rozskok se v hale Dašická uskuteční v 17.30, je reálně v ohrožení, takže další vzájemná konfrontace 4. týmu tabulky s 9. může být o poznání zajímavější. „Hradec je nevyzpytatelný soupeř, který se opírá o osu Stamenkovič, Tresač, Lošonský a Sedmák,“ charakterizuje nejbližšího soka asistent trenéra Beksy Adam Konvalinka. „Hosté se mohou spolehnout na slušnou úspěšnost v útoku a soupeřům škodí i svou zónovou obranou. Pro nás to znamená jediné: po vánoční přestávce se dobře připravit a předvést kvalitní výkon, který nám pomůže k vítězství,“ říká kouč. Srbský rozehrávač Královských sokolů Pedja Stamenkovič je s průměrem 9,33 asistence nejlepším v Kooperativa NBL - pardubický Viktor Půlpán má pro srovnání 6 a Vyoral 5,29. „Stamenkoviče je třeba přibrzdit,“ velí Konvalinka. „Budeme ho chtít dostávat pod tlak, aby nemohl jednoduše tvořit. Dále musíme zabojovat na doskoku a vyrážet do protiútoků, abychom soupeři nedali šanci a čas k postavení zónové obrany,“ dodává trenér.