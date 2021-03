Bohačík po přesunu do Opavy: Chci vyhrávat a potrápit Nymburk ve finále

„Příjemná. Vždyť se nám podařilo vyhrát,“ usmál se pětatřicetiletý Bohačík, který přišel z NH Ostrava.



Proti USK Praha odehrál 20:21 minuty a dal 14 bodů. Po spoluhráči Martinu Gniadkovi, jenž si připsal 16 bodů, byl druhým nejlepším střelcem utkání.

Ač je Petr Bohačík odchovancem ostravského Gymnázia Hladnov, narodil se v Opavě. A té nyní přišel pomoci v boji o medaile, když „jeho“ NH Ostrava má jen pramalou šanci dostat se do play off.

„Moje představy o opavském angažmá jsou jednoduché – chci vyhrávat a potrápit Nymburk ve finále,“ prohlásil.



V Opavě bude jen do konce sezony, jelikož v Ostravě v lednu prodloužil smlouvu o další dva roky.

„Když se mi naskytla příležitost změnit v závěru sezony mužstvo, konzultoval jsem to pochopitelně s vedením Ostravy a jsem moc rád, že mi vyšli vstříc. Rád bych si zahrál dobrý basket a play off. V Ostravě přestavujeme mužstvo a na takové výsledky a umístění jako Opava zatím nemáme. Snad se v budoucnu dočkáme.“

Petr Bohačík ještě v dresu Ostravy

Dodal, že jeho motivace bojovat o nejvyšší příčky je velká. Za výhodu považuje, že nové spoluhráče velmi dobře zná. Vždyť většina začínala v Ostravě, kde i bydlí.



„Kdybych to srovnal s tím, jak jsem před dvěma roky šel na play off hostovat do Olomoucka, tak je to hodně odlišné,“ připomněl. „Byli tam mladí kluci, přičemž jsem znal snad dva.“

Byť opavské basketbalisty pozná, dosud s nimi, až na Juraje Páleníka, nehrál. „Třeba s Šířou (rozehrávač Jakub Šiřina) jsme se v Ostravě potkali na začátku jeho kariéry. Všichni ti kluci byli mladší. A když jsem odcházel do Pardubic (v roce 2009 – pozn. red.), tak teprve začali do ostravského áčka nakukovat,“ připomněl další ligový tým, kde působil a kde v lize získal i dvě bronzové medaile.

Bohačík říká, že opavský basketbal má nakoukaný. „Je radost s nimi hrát. Na hřišti si vyhoví, vidí chyby soupeřů a umějí je trestat. Dívat se na jejich hru byla radost,“ podotkl. Takže pro něj nebylo těžké jít po dvou společných trénincích rovnou do utkání?

„Trochu to problém je, protože kluci jsou na sebe za ty roky zvyklí,“ odpověděl. „Jejich systémy neovládám jako oni, ale snažili se mi na hřišti vyjít vstříc. Nějaké systémy, co jsme hráli v Praze, znám, ale zejména ty útočné se musím ještě lépe naučit. Jejich hra je hodně založená na čtení soupeřovy obrany, ale to je všude stejné.“

Pořádná prověrka čeká Petra Bohačíka hned zítra, kdy Opavští, bohužel stále bez diváků, od 18.00 přivítají Nymburk.