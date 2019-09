Vytáhnu z paty zbytek formy, slibuje překážkář Müller před semifinále

Spokojený s postupem?

Jsem neskonale šťastný. Dostal jsem sem pozvánku až mezi posledními, ani jsme s tím nepočítali.

Někteří atleti si to jedou na mistrovství světa užít. Vy jste v tomhle jiný, je to tak?

Já jsem sem určitě jel s ambicemi udělat si třeba osobní rekord. Ale je konec sezony, v tuhle roční dobu má každý atlet volno. Takže je to složité a dlouhé.

Na postup nakonec stačil průměrný čas 50,15.

Já jsem tam hlavně pokazil, co se dalo. Vzal jsem třetí i čtvrtou překážku kolenem a šestou jsem skočil úplně hrozně. Ale konkurenti to skákali asi ještě hůř.

Co jste si říkal, když jste kazil?

To se neříká, to je moc sprosté.

V dráze vedle sebe jste měl jednoho z favoritů na zlato Raie Benjamina…

… a čekal jsem, že mě sebere trochu dřív, ale on to asi chladil na semifinále, finále. Každopádně jsem počítal, že mě Patryk Dobek i Benjamin brzo seběhnou. Ale dalo se s nimi běžet.

Byla to pro vás o to větší motivace?

Určitě to motivace byla. Je to jeden ze tří favoritů, kteří mají našlápnuto na světový rekord. Mi se za ním běželo strašně dobře.

Ani on, ani Samba a ani Warholm nezaběhli žádní úžasný čas.

Ti to chladí a šetří na finále.

Může domácí Samba vyhrát?

Vsadil jsem se s parťákem, že vyhraje Warholm.

To je váš oblíbenec?

Je stejně starý, a na těchto tratích většinou vyhrávají černoši. On je důkaz, že to jde i v Evropě. Může zaběhnout i světový rekord.

Skvělou formu jste měl už před měsícem a půl v Bydhošti, jak jste si ji udržel?

Moc nevím. S trenérem děláme, co můžeme. Celý rok to jde na podobné úrovni, nějak to doklepu.

Říjnová únava se o vás nepokouší?

Ne, ta neexistuje.

S čím půjdete do semifinále?

Budu dělat, co budu moct. Pokusím se z paty vytáhnout zbytek formy a pozlobím soupeře.