Desetibojaři v Třebíči: Startovalo jich šest, do cíle nedoběhl nikdo

Stoprocentní „úmrtnost“ měl souboj mužů a juniorů na krajském přeboru ve vícebojích v Třebíči. V elitní kategorii startovali čtyři atleti, mezi juniory dva. Jenže ani jeden z nich desetiboj neabsolvoval celý.

„U některých bylo předem plánované, že ho nedokončí. A jiné bohužel vyřadilo zranění,“ pokrčil rameny Jiří Kliner z pořádajícího oddílu Spartak Třebíč.

Dvorského srazily zatím neznámé zdravotní potíže

Už v polovině závodu musel odstoupit domácí Tobiáš Dvorský. „Měl na čtyřstovce problém s břichem, složil se na zem,“ pokračoval Kliner.

Ani samotný běžec nedokázal přesně popsat, co se stalo. „Asi před měsícem jsem měl na soustředění problémy s lymfatickým systémem. Jestli to spolu nějak souvisí, zatím nevíme,“ přemítal Dvorský. „Ale je možné, že to byla bránice. Měl jsem nedostatek cukru, píchlo mně v břiše a už jsem nedoběhl,“ dodal.

V cíli běhu na 400 metrů navíc kulhal také největší papírový favorit, Aleš Svoboda z pražského Olympu. „Na čtyřstovce, kde jsem měl v plánu běžet pomaleji, tak to bohužel hlava nezvládla a běžel jsem rychleji, než jsem měl. A na posledních sto metrech mě chytilo lýtko,“ popisoval Svoboda.

„Z toho důvodu jsem už pak druhý den nezávodil ve čtyřech disciplínách. V disku to ještě šlo, ale na překážkách to bylo kritické, to bych už neuběhl,“ okomentoval své následné odstoupení ze závodu.

Kompletní desetiboj tak absolvovali pouze čtyři dorostenci, mezi kterými zvítězil Ivo Březka ze Sokola Velké Meziříčí.

„Byla hrozná kosa. Takže spousta lidí to zkusila a poté, co v noci pršelo, se jim už nechtělo,“ myslí si Kliner. „Už první den to bylo hrozné, teplota byla kolem deseti stupňů, pocitově tak pět. Navíc foukal protivítr a pršelo,“ popisoval podmínky Dvorský. „A druhý den to bylo ještě horší. Pocitově snad pod bodem mrazu.“

Důležitější bude víkendové úvodní kolo první ligy družstev

Že ani jeden ze startujících v elitních mužských kategoriích nedoběhl do cíle závěrečné patnáctistovky, Klinera nepřekvapilo. „Zažil jsem na mistrovství republiky závod, který z dvaceti účastníků dokončilo asi jen pět. To se občas stává,“ mávl rukou.

Třebíčský oddíl se navíc už soustředí na další podnik. „O víkendu máme první ligu. Tak je nejdůležitější, aby byli všichni v pořádku,“ hlásí Kliner.

„Na úvodní kolo první ligy se chci zaměřit. Rád bych něco pěkného zaběhl a skočil co nejlíp do dálky,“ prozradil Dvorský, který v duchu nevzdává boj o splnění limitu pro mistrovství Evropy do 20 let ve skoku do dálky. „Ale vypadá to, že je cíl v nedohlednu, jelikož jsem zatím skočil pod sedm metrů a limit je 7,45. To by muselo nějak ulítnout,“ podotkl Dvorský.