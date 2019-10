Maraton pod dvě hodiny. Homoláč vysvětluje, proč Keňané umějí běhat

dnes 0:00

Je to týden, co první člověk na světě doběhl maraton pod dvě hodiny. Keňan Eliud Kipchoge měl sice kolem sebe armádu skvělých vodičů, speciálně pro něj vyvinuté boty i optimálně vybranou trať, ale přesto překvapilo, že v cíli působil, jako by se zrovna vrátil z poklidného výběhu, a ne z neskutečné rasoviny. Ve vídeňském Prátru nepadal vyčerpáním k zemi, až se zdálo, že tu ještě zůstala slušná rezerva.