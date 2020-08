Uběhla jsem 95 maratonů na všech světadílech, říká extrémní běžkyně

Ze všech kilometrů, co máte v nohách, bylo těch 250 km marockou pouští ve čtyřicetistupňových vedrech nejtěžších?

Úplně nejtěžší byl asi přeběh Alp. Na Marathon des Sables (šestidenní běh známý též jako Sahara Marathon, pozn. red.) v roce 2009 to bylo těžké tím, že se člověk musel o sebe postarat sám, všechno si tahal s sebou na zádech. To je znak toho závodu, že závodník musí být absolutně soběstačný. Jediné, co dostane, je voda v PET láhvi, která je na příděl, a každou noc vám postaví přístřešek, celtu, pod níž spí osm lidí. A dál je všechno na vás.