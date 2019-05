Špotáková při prvním závodě po mateřské pauze splnila limit na MS

Přidala se tak k Nikole Ogrodníkové, která limit splnila výkonem 61,68 metru minulý týden na Diamantové lize v Šanghaji.

Sedmatřicetiletá Špotáková, která loňskou sezonu vynechala kvůli narození druhého syna, se hned napoprvé posunula do role české jedničky před loňskou vicemistryni Evropy. „Před závodem jsem se cítila dobře, ale byla jsem trochu nervózní a sama na sebe zvědavá. Je to dobrý základ do dalších závodů a jsem ráda, že jsem po mateřské přestávce dokázala hned v prvním závodě ukázat, že dovedu hodit daleko,“ komentovala Špotáková výkon v tiskové zprávě.

Nyní se těší na větší závody, 6. června ji čeká mítink Diamantové ligy v Římě.