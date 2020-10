Za rozpad mého druhého manželství může karanténa, říká Vlastina Svátková

„Ten okamžik zlomu nejspíš zná můj muž, který to už asi delší dobu tušil. Celé to vyvrcholilo začátkem karantény, kdy jsme byli doma, to se vše prohloubilo. Mohou za to různé okolnosti, které více vyplavaly na povrch právě v době, kdy jsou lidi bez práce, zavření doma s tím, že neví, co bude. Ta nejistota, finance a všechny ty důležité věci, které když nefungují a ti dva lidé se na nich nedomluví... Tak potom většinou ztroskotá i vztah,“ popsala Vlastina Svátková v rozhovoru pro pořad Showtime.



I když je herečka momentálně sama, necítí se tak. „Mám tři děti a vnitřně je mi velmi dobře. Poprvé v životě totiž nepotřebuji nikoho hledat, nebo s někým rychle vytvářet vztah, abych v sobě zalepila nějakou díru,“ vysvětluje Svátková.

„Je mi fajn, i když je to těžké. Jsou i momenty, kdy mi není dobře, řídím třeba auto, tečou mi slzy a říkám si bože, už něco udělej. Je to pro mě velmi důležité období,“ míní herečka.

Ta se nyní soustředí hlavně na to, aby s dětmi opět začala žít normální život. Kromě rozvodu ji v nejbližší době čeká stěhování a premiéra nového filmu Smečka. „A pak už budou Vánoce! Nevím, zda budu mít u sebe děti, nebo budu sama. Raději nad tím nebudu přemýšlet. Když budu sama, asi nebudou úplně veselé. Najdu nějakou single kamarádku, myslím, že jich mám kolem sebe dost,“ dodala Vlastina Svátková.

S exmanželem, režisérem Danem Svátkem (44), má herečka dva syny, Kryštofa a Adama. Její druhý muž Jiří Kounický má z bývalého manželství desetiletou dceru Rozálku. Společný potomek, syn Matyáš, se jim narodil před dvěma lety.