Těžká z dokumentu V síti má kromě manžela a přítelkyně i další milostné vztahy

„Proč jsem se rozhodla mluvit o polyamorii veřejně? S mým mužem Honzou jsme spolu už skoro osm let a téměř od začátku máme polyamorní vztah. Naše nejbližší okolí o tom vědělo. Ale zároveň to veřejnosti dlouho zůstávalo skryto. Proč jsem se rozhodla vyjít s tímto tématem ven?“ začala svůj příspěvek na Instagramu Tereza Těžká.

„Dříve jsme měli další vztahy spíše vedlejší a ten náš byl hlavní. Nebylo to tak proto, že jsme chtěli. Ale spíše proto, že se to tak stávalo přirozeně. To se však za poslední rok výrazně změnilo. Vztahy, které teď mám, se dost vyrovnaly a jsou pro mě velmi důležité. A mně se s nimi nechce tajit. Proč taky,“ vysvětluje herečka.

„Kdybych byla jenom s Aniou, nebo jenom s Petrem, o tom vztahu bych mluvila, sdílela bych fotky, kdyby chtěli, chodili bychom spolu na akce… Já však mám partnery tři. A ke všem svým vztahům chci přistupovat stejně, nechci žádné tajit, nebo nedej bože nějaký vyzdvihovat,“ říká Těžká.

Roli v tom, proč dříve o polyamorii nemluvila, hrál prý zčásti i strach. „Co když mě lidé nepochopí, co když to odsoudí, co když to pak ublíží mým partnerům. Ale dostala jsem se do bodu, kdy vím, že se nemám za co stydět. Já jen žiji jinak, vybrala jsem si jiný styl života, styl, ve kterém můžu mít najednou více romantických vztahů. Styl, který nikomu neubližuje a který mně i mým partnerům vyhovuje,“ popisuje Tereza Těžká.

Polyamorii nepovažuje oproti monogamním vztahům za lepší, jen zkrátka jinou. „Je to jen můj styl života, který jsem si vybrala dobrovolně, stejně jako moji partneři. Často se setkávám s reakcemi, kdy lidé nechápou, proč sdílím něco takto intimního, přijde jim to nenormální nebo úchylné, přijde jim, že by o tom člověk snad ani veřejně mluvit neměl,“ podivuje se herečka a s kritikou nesouhlasí.

„Neděláme nic, co by někomu či nám samotným ubližovalo. Mluvíme tady o lásce, o pevných vztazích, o lidech, které miluji a nebudu je tajit jen proto, že polyamorní vztahy ještě u nás nejsou běžné. My se máme a máme se rádi,“ dodala Těžká.

I když je herečka už nějakou dobu vdaná, v dokumentu V síti o zneužívání dětí na internetu ztvárnila teprve dvanáctiletou Michaelu Soukupovou, která na internetu zaujala mnoho sexuálních predátorů.

