Svatby roku 2020: Oženil se Kaiser, Hamáček i vítěz StarDance Vodička

Veselka 25 dní po zásnubách

Muzikálová kráska Michaela Gemrotová řekla své ano snoubenci Jirkovi. Zpěvačka už kdysi jednu svatbu chystala, a to s bývalým přítelem, houslistou Sašou Kopkou, se kterým žila devět let. „Když mě Jiřík požádal o ruku, byla jsem v dokonale překrásném šoku. Chvíli jsem přemýšlela, jestli nesním. Bylo to nádherné,“ pochlubila se na Instagramu Gemrotová.

Muzikantova třetí svatba

Zpěvák a frontman české kapely Lucie David Koller se potřetí oženil krátce před šedesátými narozeninami. Vzal si matku svého nejmladšího syna Davida, o téměř třicet let mladší Annu Dolejskou. Svatba se konala na zámku v Mikulově.

Tajný obřad ve Vídni

Oldřich Kaiser se opět oženil přesně patnáct let po rozvodu s první manželkou Naďou Konvalinkou. Svou dlouholetou partnerku Dášu Vokatou, vdovu po Ivanu Martinu Jirousovi, si herec vzal na tajném obřadu ve Vídni.