Slavná česká pornoherečka Tarra White je těhotná

„Napište popisek... Jediné, co mi přišlo na mysl, je ‚Oops!... I Did It Again‘ (Ups, udělala jsem to znovu - odkaz na světový hit zpěvačky Britney Spearsové, pozn. red.). Šťastný den dětí! Zase budu máma,“ napsala Tarra White k černobílé fotografii s těhotenským bříškem.



Rodačka z Ostravy a její italský manžel Giorgio už spolu mají dvě dcery. Momentálně se celosvětově úspěšná pornstar již sama nevěnuje natáčení, ale stejně jako její muž je producentkou lechtivých snímků.

Tarra White začala pornokariéru v osmnácti letech, v minulosti opakovaně přiznala, že už jako malá chtěla být striptérkou.

Před lety uvažovala o ukončení kariéry v pornoprůmyslu z důvodu téměř epidemie pohlavní nemoci mezi českými pornoherci. Po krátké pauze se pak k této práci vrátila. O své kariéře napsala knihu Porno a já.