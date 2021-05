Patricie Pagáčová se stala maminkou, dceru pojmenovala Bibiana

Herečka a dramaturg Tibor Pagáč spolu začali chodit v květnu 2018 a následující rok v létě se vzali. Těhotenství hvězda seriálu Ulice oznámila na sociálních sítích letos v únoru fotografií z dovolené. „Pro všechny já to věděl/a já to říkal/a, měli jste pravdu. Prý se tomu říká babymoon, když chcete ještě stihnout poslední dovolenou ve dvou. Tož zdravíme z babymoonu a obrovsky děkuji vám všem, co jste tady se mnou.“



V dubnu pak v rozhovoru pro iDNES.cz popsala, jak své první těhotenství zvládá: „ Kdyby mi nerostl pupek, tak vlastně o tom pořádně nevím. Jako pálí mě permanentně žáha, ale jinak je mi fakt díky bohu dobře. Celou dobu bylo a přetrvává to.“