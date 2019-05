Norská princezna dva roky po rozvodu opět randí. Chodí se šamanem

„Durek změnil můj život, stejně jako to udělal u mnoha jiných. Díky němu jsem si uvědomila, že na této planetě skutečně existuje bezpodmínečná láska. Přijímá mě celou bez pochyb nebo strachu. Rozesmívá mě víc než kdokoliv jiný, oplývá neobyčejnou moudrostí,“ napsala na Instagramu princezna s tím, že Dureka považuje za svůj „dvoupaprsek“, což je silnější spirituální forma spřízněné duše.

„Jsem šťastná a požehnaná, že je můj přítel. Děkuji ti, lásko, za to, že jsi mě tak velkoryse zahrnul do své rodiny. Miluju tě z této věčnosti do další,“ dodala.

Na negativní komentáře ke společným fotkám napsala, ať si každý hledí svého a krotí své vášně. Lidé podle princezny nemají právo ji soudit nebo nutit, aby splňovala jejich představy o ní.

Ze své lásky se na sociální síti vyznal i šaman, který je dobrým přítelem herečky Gwyneth Paltrowové a jejího manžela Brada Falchuka. Tvrdí, že když je člověk zamilovaný, připadá mu život krásný a díky stejně smýšlejícímu protějšku sám sebe vnímá mnohem lépe.

„Tak se cítím s princeznou Marthou Louise, jde o čisté přijetí mého multidimenzionálního já. Nejen šamana, ale ženy ve mně, silného muže ve mně, malého chlapce, ET-ho, jaguára, vědce, anděla a dalších. Všichni milovaní touto bohyní, kterou ctím a uctívám,“ napsal.

Norská princezna Martha Louise na podzim 2016 oznámila, že se po čtrnácti letech rozvádí. Dcera krále Haralda V. a královny Sonji má se spisovatelem Arim Behnem (46) tři děti. Rozvod princezny a spisovatele byl dokončen v roce 2017.