Monika Štiková se podruhé vdala. Vzala si o 24 let mladšího hokejistu

„Napořád... Miluju tě,“ napsala Monika Štiková v sobotu ke svatební fotografii, se kterou se pochlubila na svém instagramovém profilu. Stejnou fotku s hashtagy miluji tě a moje žena sdílel na této sociální síti i její manžel Petr Binias. Na jednom z dalších snímků je podnikatelka se svými rodiči.

Monika Štiková se před dvěma lety rozvedla s bývalým manželem Michalem Štikou, se kterým má dvě dcery Ornellu (27) a Charlotte (23) a přestěhovala se za o mnoho let mladším hokejistou do Německa. Rok po seznámení se zasnoubili, svatba se konala v sobotu 18. července v Praze.

Podnikatelka se narodila jako Monika Mikušková v Havířově. Má o osm let mladší sestru. Vystudovala střední ekonomickou školu. V mládí hrála tenis a lyžovala (tatínek stavební inženýr byl reprezentant v lyžování, maminka ekonomka).

Svého prvního manžela Michala Štiku poznala na Silvestra, bylo jí devatenáct let, on byl o tři roky starší, vystudoval hotelovou školu. Na svatební cestě otěhotněla a manželům se narodila Ornella. Pojmenovali ji podle herečky Ornelly Muttiové, jíž prý byla Monika v mládí podobná. Tři roky poté se narodila Charlotta, podle jména manželky prezidenta Masaryka. O třetí dítě Monika Štiková dvakrát přišla.

Přes pět let rodina strávila s přestávkami v USA a v Rusku, kde manžel i otec Štikové pracovali pro nadnárodní firmu vyrábějící technické sklo. Monika Štiková si později založila firmu na úklid a hlídání dětí. Několik let pomáhala dceři v kariéře modelky. Pracovala v cestovním ruchu v manželově firmě, která zajišťovala transfery cizinců do hotelů i vlastních apartmá.

