Cyrusová potvrdila rozchod a přiznala, že lhala o prvním sexu s mužem

Zpěvačka vydala novou píseň Midnight Sky a rozpovídala se o všem možném. Song je o jejím rozchodu s exmanželem, australským hercem Liamem Hemsworthem. K písničce jí pogratuloval i Cody Simpson, s nímž se Cyrusová před pár týdny rozešla. Samozřejmě, že v přátelském duchu.

„Právě se rozhodujeme, kým chceme být v našem životě, co chceme dělat, a tak z toho neděláme žádné drama, pokud se příští týden potkáme, zajdeme na pizzu. Byli jsme přátelé deset let a budeme i nadále, takže z toho nedělejte něco, co to není,“ vzkázala fanouškům na sociálních sítích.

Bývalá dětská hvězda prozradila, že první sex s mužem měla v 16 letech. Bylo to právě s Hemsworthem, s nímž se během desetiletého vztahu několikrát rozešla a opět dala dohromady. V roce 2018 se vzali a o rok později rozvedli. Před sexem s Hemsworthem však prožila lesbickou trojku.

„Lhala jsem mu, že nebyl můj první muž, abych nevypadala jako chudinka,“ dodala v rozhovoru s moderátorkou Alexandrou Cooperovou v podcastu Call Her Daddy.