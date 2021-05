Naši ji dlouho odmítali, bylo to neprůstřelný, říká Preiss o manželce

„Tam to bylo dlouho neprůstřelný. Naši ji nechtěli. Mysleli si, že mě zardousí nebo něco takového. A že v jejím případě přemýšlím něčím jiným než mozkem. Tak to viděli. Byla tak exotická a tak nebezpečně vypadající,“ vzpomíná v 7 pádech Honzy Dědka na těžké začátky vztahu Martin Preiss.

Jeho žena Martina manželova slova potvrzuje. „Asi jsem nebyla standardní žena, jakou by si vedle Martina představovali. Jsem trošku víc spontánní, víc otevřená, ke mně se pojí moje rodina, která je ještě víc spontánní a otevřená. Dokážu pochopit, že jsem na rodinu, která žila dlouho na Vinohradech, byla moc. Ve všech směrech,“ dodává herečka.

Proti jejich vztahu hrál fakt, že se do sebe zamilovali v době, kdy byli oba sezdaní. „Kde se můžou dva herci seznámit? V divadle jsme se potkali. Poznala jsem tam Martina jako řadového kolegu ze souboru. Byli jsme spolu dlouho v angažmá, nazkoušeli mnoho inscenací a asi až při sedmé, osmé jsem si řekla, co je to za zajímavého kluka. Byla jsem ale vdaná,“ svěřila se Martina Preissová.

„A já ženatý,“ doplnil Martin Preiss.

„Člověk si to zakazuje, že je to chvilkové. Ale pak zjistíte, že to není chvilkové,“ dodává jeho manželka.

Postupem času si ale herečtí bardi Jana a Viktor Preissovi Martinu zamilovali. Ke sňatku však došlo až o mnoho později. „Já jsem o ruku nežádal. Jednou jsem Martinině mamince řekl u vína, že mam rád její dceru a že si ji chci vzít. Ona řekla: To víš že jo. Tatínka už neměla. A její brácha mi říkal: Hele, už je tady zas ten sestrojebec z Prahy. Svatba byla až rok po narození prvního syna, ale to jenom proto, že mě ukecala, že takhle to dál nejde, abychom žili na hromádce,“ vzpomíná Martin Preiss.

Dnes vychovávají dva syny a potkávají se i v práci, i když jen na chodbě. Martina natáčí seriál Slunečná a Martin seriál Sestřičky, ateliéry přitom leží jen pár metrů od sebe. Martina navíc v těchto dnech vydává svoji knižní prvotinu Proč jsem nebyla na Lvech. „Martina má úžasný druh nadhledu na svůj život a na pojmenovávání situací. Umí vypíchnout fór, udělat si ze sebe srandu, udělat si ze mě srandu – a to je v pořádku,“ dodal herec.