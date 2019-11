Někdy jsem se na sebe ani nemohla podívat do zrcadla, přiznala Lucie Bílá

Nedávno jste si dala na Instagram fotku, na které jste s babičkou. Jak na ni vzpomínáte?

Babička byla vtipná. Často se smála, její chichotání bylo pořád slyšet. To mám možná po ní. Ráda luštila křížovky a pletla. I to máme společné. Měla šest dětí a hodně vnoučat. A jmenovala se zvláštně, Bělská. Vlastně jsem o ní takhle ještě nikde nemluvila. Když jí bylo osmdesát šest a odvezli jsme ji do špitlíku, rozčilovala se, že ji dali mezi samé staré báby. Myslela si, že tam nepatří. Brala sama sebe pořád jako mláďátko. Další společná věc.