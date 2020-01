Lady Gaga líbá na videu z baru nového muže. Fanoušci spekulují, o koho jde

„Je úplně jasné, že to není její nový přítel, ale jen kluk na jednu noc,“ píše jeden z fanoušků. „Vypadá trochu jako hudební producent Zedd, mohl by to být on?“ zní další komentář. „Ne, podle dosavadních informací se tento muž jmenuje Michael,“ oponuje jiná fanynka.

Zpěvačka nominovaná na Oscara za výkon ve filmu Zrodila se hvězda žila od ledna 2017 s hollywoodským lovcem talentů Christianem Carinem (51). Vztah s o osmnáct let starším partnerem však nevydržel a snoubenci se rozešli po dvou letech v lednu minulého roku. Příčinu rozchodu neuvedli. „Prostě to nefungovalo. Vztahy zkrátka někdy končí,“ řekl zdroj magazínu People, kterému rozchod potvrdil také mluvčí Lady Gaga.

Spekulovalo se o románku zpěvačky s hereckým kolegou Bradleym Cooperem. Ten se ve stejné době rozešel s modelkou Irinou Šaikovou, se kterou má dceru Lee De Seine (2).

Po rozchodu s Carinem však byla Lady Gaga místo Coopera několik měsíců vídána ve společnosti zvukaře Dana Hortona. V říjnu loňského roku prozradila u jedné z fotografií na sociálních sítích, že je opět nezadaná.



V minulosti byla zasnoubena také s hercem Taylorem Kinneyem (38). Rozešli se v roce 2016 po pětiletém vztahu. Důvodem bylo velké pracovní vytížení, kdy se kvůli cestování po světě neustále míjeli.