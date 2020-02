Manželka hvězdy Stmívání potratila v šestém měsíci. Setkáme se v nebi, napsala

„Máme za sebou týden plný silných emocí. Bylo to jako na horské dráze. Mám zlomené srdce jako nikdy předtím. Zároveň jsem však vděčný za těch šest měsíců naší společné cesty. V životě se nám nedostane odpovědí na všechny naše otázky. Ale vždy budeme dál doufat a věřit,“ napsal na Instagram Lutz.



„Nemohu se dočkat, až se s naší holčičkou setkám v nebi, až nás Bůh jednou zavolá k sobě,“ dodal herec, známý hlavně díky roli upíra Emmetta Cullena ve filmové sérii Stmívání.

„Holčičko, byla to pocta a velké potěšení, být šest měsíců tvou mámou. Udělala jsem vše, co jsem mohla. Měla jsem obrovskou radost, když jsem viděla tvou malou tvářičku na ultrazvuku a cítila ve svém břiše tvé malé kopance,“ začala svůj emotivní příspěvek Brittany Lutzová. „Nevím, proč se stalo to, co se stalo. Uklidňuje mě částečně jen to, že jsi nikdy nezažila a nezažiješ bolest. Jsi v náručí Ježíše a jednou se opět setkáme,“ napsala manželka herce.

„Nejsem si jistá, zda budu někdy vůbec schopna mluvit o tom, co se stalo. Mohu jen říci, že jsem velice vděčná za toho nejlepšího muže, který byl celou dobu po mém boku. Děkujeme za všechny modlitby našich přátel, děkuji také lékařům i všem dárcům krve. Bez vás bych tu dnes nebyla,“ dodala Lutzová.



VIDEO: Kellan Lutz a jeho manželka Brittany: