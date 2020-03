Naše dítě rozhodne o svém pohlaví samo, říká těhotná přítelkyně Elona Muska

„Ono samo jednou určí svou identitu a osud,“ odpověděla zpěvačka Grimes na otázku fanouška na Twitteru, který se jí zeptal na pohlaví očekávaného dítěte.



„Nechci uvádět pohlaví našeho dítěte. Naše dítě o něm rozhodne samo. Tajíme pohlaví i z důvodu ochrany soukromí. Chceme našeho potomka chránit, dokud nemůže sám rozhodnout, zda chce žít na očích veřejnosti a stát se sledovanou celebritou,“ vysvětlila zpěvačka.

„Nechceme naše dítě zaškatulkovat do genderových stereotypů a zatím netušíme, jak se bude v životě samo cítit. Opravdu si nemyslím, že je nutné nyní uvádět jeho pohlaví,“ dodala partnerka šéfa automobilky Tesla.

Jméno pro potomka mají již Boucherová a Musk vybrané. Podle zpěvačky se však těm, kterým ho zatím prozradila, nelíbilo. „Všichni, kterým jsem řekla, jaké jméno jsme vybrali, říkali, že je to hrůza, a vysmáli se mi. Popravdě je to podle mě geniální volba. Lidem připadá to jméno divné jen proto, že je dost avantgardní.



Kanadská zpěvačka a miliardář spolu žijí od května 2018. Dohromady se dali poté, co Grimes napsala Muskovi na Twitter, když si šéf Tesly Motors dělal legraci z umělé inteligence. Zpěvačka se rostoucím těhotenským bříškem pochlubila poprvé začátkem ledna na sociálních sítích, kde v komentářích u jedné z fotek krátce oznámila, že je „zbouchnutá“.

Pro Boucherovou to bude její první dítě, její partner Elon Musk má již pět synů z předešlého manželství se spisovatelkou Justine Wilsonovou. Dvojčata a trojčata se narodila po umělém oplodnění. Manželé měli i syna, ten však zemřel na syndrom náhlého úmrtí kojenců deset týdnů po narození. V roce 2008 se manželé po osmi letech rozvedli.



Musk se následně dvakrát oženil a rozvedl s anglickou herečkou Talulah Rileyovou. První manželství skončilo po dvou letech v roce 2012. O rok později se dvojice pokusila vztah obnovit a znovu se vzali. V roce 2016 se opět rozvedli. Miliardář později chodil například s exmanželkou herce Johnnyho Deppa Amber Heardovou.

ANKETA: Souhlasíte s tím, aby děti samy rozhodovaly o své pohlavní identitě?

Ano 43 Ne 1200

VIDEO: Zpěvačka Grimes a její partner Elon Musk: