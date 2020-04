Dokážu si představit, že vychovávám děti se ženou, říká Demi Lovato

„Když přemýšlím o svém životě a budoucnosti, neříkám, že hledám muže, se kterým bych chtěla mít dvě nebo tři děti. Myslím, že by bylo opravdu zábavné sdílet potomka s jinou ženou. Netuším, jak to bude, jsem otevřena všemu,“ řekla Demi Lovato v rozhovoru pro americké vydání magazínu Harper’s Bazaar.



„Dokážu si představit, že vychovávám děti se ženou. Lidé se mě stále ptají, jaký je můj typ. A já jim odpovídám „Viděli jste mé bývalé partnery?“ Nemám žádný typ. Jde čistě jen o souznění a vzájemné propojení. Moc ráda bych řekla, že randím jen s atraktivními lidmi. Ale není to tak,“ říká bisexuální zpěvačka.

Nejdelší vztah měla Demi Lovato s hercem Wilmerem Valderramou. Byli spolu šest let do roku 2016. Herec však nedávno požádal o ruku svou novou partnerku, modelku Amandu Pachecovou.



„Mám z něj velikou radost a přeji mu jen to nejlepší. Ale už nesdílíme své životy a dlouho jsme spolu nemluvili. Ale myslím, že jsem to potřebovala, protože jsem se potřebovala naučit, že umím být v pohodě sama se sebou. Když se jako mladá vrhnete do vztahu a strávíte v něm šest let, opravdu nemáte šanci něco se o sobě dozvědět,“ míní Demi Lovato, která byla ještě nedávno spojována s hercem Maxem Erichem.



Bývalá Disney hvězdička bojuje celoživotně s depresemi, trpí bipolární poruchou, prošla si bulimií a sebepoškozováním. Měla problémy se závislostí na alkoholu a na kokainu. Poprvé nastoupila do léčebny ve svých osmnácti letech. Před dvěma lety skončila po předávkování v nemocnici a následně v léčebně.