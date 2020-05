Brian Austin Green a Megan Foxová se po deseti letech manželství rozešli

„Měli jsme úžasný vztah a pořád ji budu milovat a vím, že ona také,“ prohlásil herec, který se proslavil v roli Davida ze seriálu Beverly Hills 90210.

Green přiznal, že odcizení pociťoval už od konce loňského roku, kdy Foxová odletěla z USA natáčet film Midnight in the Switchgrass. Hraje v něm po boku rapera Machine Gun Kellyho (30), který je podle amerických médií jejím novým partnerem. Herec však věří, že jsou jen kamarádi.

Brian Austin Green v podcastu Context řekl, že dal manželce po návratu pár týdnů, aby si věci srovnala v hlavě a pak si promluvili o jejich manželství. Foxová mu řekla, že si během natáčení v zahraničí uvědomila, že když je sama, cítí se sama sebou a měli by si dát pauzu.

„Byl jsem šokován a naštvaný, ale nemohl jsem se zlobit na ni, protože nemohla za to, jak se cítila. Nevybrala si to, upřímně se tak cítila. Mluvili jsme o tom trochu víc a řekla, ať jdeme na chvíli od sebe, a tak jsme to udělali,“ řekl.

Manželé mají spolu tři syny Journeyho Rivera (3), Bodhiho Ransoma (6) a Noaha Shannona (7). Herec má z předchozího vztahu ještě syna Kassia (17).

„Pokud jde o rodinu, to, co jsme vybudovali, je opravdu super a výjimečné. Rozhodli jsem se, že to nechceme ztratit. Ujistili jsem se, že zůstaneme přáteli a budeme tu pro děti. Pojedeme na rodinnou dovolenou a zaměříme se na děti,“ prohlásil.

Foxová a Green spolu začali chodit v roce 2004, když se potkali při natáčení seriálu Hope & Faith. O dva roky později se zasnoubili, ale v roce 2009 se rozešli. Nicméně následující rok se dali znovu dohromady a v červnu 2010 se vzali. Po pár letech znovu oznámili rozchod, nakonec však zůstali spolu.