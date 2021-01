Svatba pro nás není, říká Bo Dereková o vztahu s hvězdou Sexu ve městě

„Když zakládáte mladou rodinu, chystáte se mít děti a rozšířit rodokmen, je to samozřejmě skvělý závazek a dává to smysl. Ale pro nás v našich životech ne,“ řekla o svatbě Dereková.

Herečka s mladším kolegou začala chodit v roce 2002. Zpočátku to brala jen jako zábavu, navíc se jí líbilo, že je atraktivní. „Pořád mě rozesmívá. Je plný života, radosti. Začal mě přitahovat a trvá to pořád. Žijeme ze dne na den a myslím, že jsme pořád zamilovaní,“ tvrdí herečka.

Také John Corbett na veselce netrvá a v minulosti několikrát zopakoval, že tajemstvím úspěšného vztahu je neuzavírat manželství. „Neberte se. Mám spoustu přátel, kteří se rozvedli. To se stane. Myslím, že tajemstvím vztahu je prostě užívat si, že jste spolu,“ řekl pro list Huffington Post v roce 2016 herec známý také třeba z filmu Moje tlustá řecká svatba.

Bo Dereková se proslavila hlavně filmem 10 z roku 1979, v němž vystavila na odiv svoji postavu v plavkách. Hrála ve filmech různých žánrů, ale nikdy se už výrazněji neprosadila a stala se víceméně jen sex symbolem 80. let.

Jako mladá způsobila skandál, když se v 17 letech zapletla s o 30 let starším fotografem a režisérem Johnem Derekem, který byl navíc ženatý s herečkou Lindou Evansovou. Pár spolu žil a pracoval 22 let, do Derekovy smrti v roce 1998. Nikdy neměli děti.