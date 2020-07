Ani v 89 letech nepotřebuju Viagru, chlubí se Bernie Ecclestone

Bernie Ecclestone prohlásil, že dokonce zvažuje, jestli si s manželkou Fabianou Flosi (45) nepořídí ještě další dítě.

„Jsem velmi šťastný. Když jsem měl dcery, byl jsem samozřejmě mnohem mladší. Ale také jsem se mnohem víc zabýval byznysem než péčí o ně. Teď mám mnohem více volného času a doufám, že ho budu moct strávit se svým synem, jak poroste. Nevím, jestli je to poslední potomek. Zřejmě by mohl mít mladšího brášku či sestřičku… Fabiana mi řekla, že chce rodinu, tak jsem jí řekl, že půl tuctu dětí je fajn,“ prohlásil Bernie Ecclestone pro britský deník The Sun.

Jeho vitalitu podle něj dokazuje to, že ani ve svém pokročilém věku stále nepotřebuje Viagru. Užívá pouze vitaminy.

„Jestli něco užívám? Ne! Fabiana mi dává nějaké tablety, vitamin D, ale nic jiného neužívám. Budu Fabianě hodně pomáhat, přebalovat a vše ostatní, to je jasné. Chci tady být co nejdéle. Mé dcery tvrdí, že budu žít do 120, ale nemyslím si, že si tohle zrovna můžete plánovat. Když musíte jít, tak jdete,“ řekl.

„No, ale jsem stále velmi aktivní. Pořád pobíhám kolem a dělám spoustu věcí, jako dřív. Nedělám nic výjimečného, abych zůstal zdravý, nevím, jaké je tajemství mé kondice. Ale v každém věku jsem vždy zůstával mladý mentálně. Možná to je můj recept… a moje vitaminy,“ dodal.

Ecclestone, jenž ve vedení formule 1 skončil po zhruba čtyřech desetiletích v roce 2017, má z předchozích manželství dcery Deborah (65), Tamaru (36) a Petru (31). Je pětinásobným dědečkem a má také jednoho pravnuka.