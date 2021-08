Poporodní deprese mě málem stály manželství, přiznává Alanis Morissette

„Měla jsem poporodní depresi po každém těhotenství. S každým dalším dítětem to bylo horší a horší. Jsem šťastná, že mohu říct, že to mám konečně za sebou. Ke zlepšení mého psychického stavu však došlo teprve před třemi měsíci,“ přiznává Alanis Morissette, jejímuž nejmladšímu synovi Winterovi jsou dva roky.

S manželem Mariem Treadawayem má zpěvačka tři děti, kromě Wintera také desetiletou dceru Ever a pětiletého syna Onyxe.

„V našem manželství jsme měli několik opravdu krizových momentů. Neexistuje totiž způsob, jak muži ukázat, co se děje uvnitř mého těla. Je jedno, kolikrát a jak jsem se snažila mu to vysvětlit a popsat. Dokud něco takového sami neprožijete, je velmi těžké to nějak vyjádřit slovy, aby to ostatní lidé pochopili,“ tvrdí sedmačtyřicetiletá Morissette, která dlouhodobě užívá antidepresiva.

„V nejhorších chvílích poporodních depresí jsem se nemohla ani hnout. Po prvním porodu jsem nebyla schopná udělat jakýkoli pohyb, zvednout se z postele. Ptala jsem se sama sebe, jestli má takový život smysl. Když jsem byla mladá, představovala jsem si vždycky, jak bude krásné mít doma miminko. Nakonec to však byla několikaměsíční noční můra,“ popsala zpěvačka před lety v rozhovoru pro magazín People.

VIDEO: Alanis Morissette – Thank U: