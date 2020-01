Kvůli písničce Zuzana jsem byla na Krause trochu naštvaná, říká Norisová

„Od čtrnácti jsem bydlela se sestrou v Bratislavě. Ale ta mě nikdy moc nebrala, takže jsem byla šťastná, když jsem mohla odjet do Prahy,“ řekla Zuzana Norisová v pořadu Show Jana Krause.



Představitelka Terezy z filmového muzikálu Rebelové získala v Čechách před dvaceti lety svoji první roli. Prožila zde krásných třináct let a nyní žije s rodinou již nějakou dobu opět na Slovensku.

Do Bratislavy se vrátila jako těhotná, založit rodinu. Se svým životním partnerem, slovenským hercem Ondrejem Kovaľem (40), a dcerou Julinkou (6) žijí v domečku nedaleko slovenské metropole.



„Žijeme už nějakou dobu v lese, takže mívám drobné výpadky, prostě jsem trochu mimo,“ říká herečka se smíchem. Načež vysvětluje, že bydlí kousek od Bratislavy na samotě ve vinařské oblasti na kopci nad městem.

„Když jsme se stěhovali, ani jsem nevěděla, jestli chci do přírody. To chtěl hrozně moc můj muž a já jsem taková přizpůsobivá,“ říká Norisová, která původně plánovala návrat do Prahy i s celou rodinou, nakonec se však rozhodli jinak.

Domácnost prý mají zařízenou zcela moderně, herečka jen trochu překvapí konstatováním, že mají hliněnou podlahu. „To je náhodou super!“ přesvědčuje Jana Krause. „To nemá moc lidí, ale já to všem vřele doporučuji. Máme pod tím podlahové topení a ta hlína je pevná, lesklá, několikrát leštěná. Je to něco podobného, jako je teď moderní beton. A je to strašně příjemné na dotek, když ráno cvičím,“ pokračuje.

VIDEO: David Kraus – Zuzana:



Společně s Davidem Krausem herečka zavzpomínala i na to, jak jí před dvaceti lety složil píseň s názvem Zuzana a ona mu tehdy zlomila srdce. „Mně bylo dvacet a byla jsem za ten text písničky trochu naštvaná. A David se urazil. Pak to všichni rozebírali a hlavně na Slovensku se všechny rozhovory, které jsem v té době dávala, točily kolem Davida a jeho písničky, kterou pro mě nazpíval,“ vytahuje staré vzpomínky Norisová.



Jan Kraus prozradil, že poté, co se jeho syn „vysypal“, prožívali s ním doma s manželkou náročné chvíle. „I pro nás doma to bylo velmi těžké. Všechno jsem to měl na bedrech. David chodil a všude halekal, že chce Zuzanu. Měli jsme pro syna maximální pochopení, ale byla to dlouhodobá léčba. Kluka jste nám oddělala, ale jakž takž jsme si ho zase dali dohromady,“ zavzpomínal moderátor.

„Teď už jsme v pohodě, vidíme se rádi,“ říká se smíchem David Kraus. „Omlouvám se, uvědomuji si zpětně, že jsem asi mohla více komunikovat,“ dodává Zuzana Norisová.