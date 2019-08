Na doktora si zatím nehrajeme, říká Zonyga o vztahu s Vondráčkovou

„Je zvláštní, jak většina lidí automaticky počítá s tím, že jsem nový partner Vondrajdy, protože její manžel přece už dávno čeká dítě s jinou, a tak si může dovolit mít někoho nového. Nicméně nad otázkou, jestli někoho mám já, jestli o situaci s Lucií stojím... a jestli vůbec stojím o holky, se nejspíš nikdo ani nezamyslel,“ začíná své prohlášení parkourista Tomáš Zonyga, který je v posledních dnech spojován se zpěvačkou Lucií Vondráčkovou.



„Svoji pozici vedle Vondrajdy si moc dobře uvědomuji a popravdě jsem nadšený z toho že jsem se s někým takovým seznámil. Na druhou stranu, jak jsem zmiňoval již v příspěvku na instagramu, mám svých starostí dost. Obdobně jako Lucie jsem posledních pár let byl ve vztahu s někým, za koho by sice koule dala druhá polovina republiky, ale prostě to nevyšlo a od vztahu si chci nějaký čas odpočinout a netahat do svých problémů někoho dalšího,“ pokračuje Zonyga.

„Mluvím o nás jako o kamarádech, protože jsme jednoduše oba dva dost v pohodě a prostě si rozumíme, jenže každý z nás je trošku jinde. Lucie řeší rozvod, má dvě děti, kariéru, bydlení... Já mám tohle všechno před sebou (doufám, že bez rozvodu). Lucie je člověk, který se dokáže dobře přizpůsobit a skousne toho hodně, každopádně nechci aby se kvůli mě dostala do problémů,“ říká.



„Samozřejmě, že spolu trávíme určitý čas, ostatně proč taky ne. Z Lucie mám pocit, že jí chyběl někdo, o koho se může opřít, s kým se směje, kdo jí upřímně pochválí jídlo, zablbne si s dětmi a nebo se nebojí za ni postavit. Zajímavé je, že všichni vidí, jak je Lucie momentálně šťastná a přitom já (zatím) nemám desítky milionů dolarů, takže možná vás to překvapí, ale o penězích to není,“

„Doplním jen to, že co nám přinese budoucnost je kdoví kde. Člověk se neustále vyvíjí, utváří či mění názory a jestli zůstaneme i my jen kamarádi, nebo si budeme hrát třeba na doktora neví vůbec nikdo,“ dodává parkourista a přidal na závěr textu jeden z jeho oblíbených citátů: Když se ukážou peníze, pravda mlčí.

Lucii Vondráčkovou vyfotili před několika dny s Tomášem Zonygou na letišti při odletu do Montrealu. Zpěvačka tvrdí, že jsou jen přátelé a v Kanadě společně natáčejí film. Vondráčková stále řeší rozvod s bývalým hráčem NHL. Tomáš Plekanec nedávno prozradil, že s tenistkou Lucií Šafářovou (32) se dočkají miminka koncem tohoto roku.



