Na dítě se s přítelem ještě necítíme, říká modelka Tereza Křivánková

Jaké jste kdy zažila nejnáročnější focení?

Většinou je to focení venku v plavkách, když pořizujete letní kolekci, která vzniká v zimě. Je to pro mě náročnější, než když fotím třeba kabáty v létě. Člověk si občas užene pěkné nachlazení a při práci mu tuhnou prsty u nohou.

Fotila jste módu s tříletou holčičkou Ráchel. Už jste někdy předtím pracovala s dítětem?

Tohle byla má premiéra. Myslím si, že je to zlom v mé kariéře. Dospěla jsem do věku, kdy hraji maminku. Je to jedno z těch příjemnějších focení. Nemusím být příliš sexy a navíc mám k sobě roztomilou parťačku. Jde spíše o to, soustředit se na to dítě, aby bylo při focení v pohodě.

Oblečení bylo vybráno tématicky pro maminku a dceru...

Oblečení navrhovala designérka Petra Pilařová. Poznala jsem ji na soutěži krásy, kde nám šila modely na finále. Její móda se mi moc líbí. Dokáže mi ušít vše tak, aby mi to dokonale sedlo. I její kolekce máma a dcera je přesně můj styl.

Cítíte se na to, že už byste sama mohla být maminkou?

Upřímně se na to cítím. Už jsem ve věku, kdy by to nebylo nic zvláštního. Momentálně však s přítelem potomka neplánujeme. Nemám s dětmi ani žádné velké zkušenosti, i když jsem na jednu, dvě hodiny někomu dítě pohlídala.

Svatbu však již plánujete...

To ano. Zatím však ještě přesně nevíme kdy a kde. Víme jen, že ji chceme mít příští léto a už teď si domlouvám svatební šaty. Bude mi je šít právě Petra Pilařová, což už je taková má dvorní návrhářka. Má mě v oku a ví, co mi sluší.

Jaká byla žádost o ruku?

Bylo to romantické. Byli jsme na víkend v Budapešti a tam to proběhlo. Na vyhlídce, celá Budapešť byla v noci krásně rozsvícená a přítel mě požádal o ruku. Musím se přiznat, že jsem to trochu čekala.

Finalistka soutěže Česká Miss 2018 Tereza Křivánková

Jak dlouho jste spolu?

Teprve rok. Ale přítel je takový střelec. Šel do toho hned a já jsem si byla jistá, že to chci taky.

Nedávno jste prošla jistou změnou. Máte kratší vlasy. Co vás k tomu vedlo?

Chtěla jsem si takhle ostříhat vlasy už dlouho. Myslím si, že to vypadá šmrncovněji a více se to hodí pro trh v Čechách, na který i kvůli svému věku musím cílit. Jsem spokojená.

Jak se vám daří v modelingu?

Myslím, že jsem se konečně naučila přizpůsobit se českému trh, vypadat trochu komerčněji. Už nejsem ta tichá holčička, co sedí někde na castingu. Dokážu se ozvat a být průbojnější.

Co vám pomohlo k téhle životní změně?

Těžko říci. Možná je to tím, že jsem dospěla a trochu víc si věřím. Je to i díky mému agentovi z Pure Model Management, Romanu Holárkovi, který se o mě stará. Musím říct, že v dnešní době je důležité být pod agenturou. Jinak nemá cenu dělat modeling.

Česká Miss Earth 2018 Tereza Křivánková

Co ráda nosíte do společnosti?

Ke svému věku se oblékám možná až trochu usedle. Chodím ráda v šatech a sukních, elegantně. Přemýšlím nad tím, co kupuji. Nechci úplně podporovat takzvanou fast fashion, neboli rychlou módu. Ale někdy se tomu samozřejmě neubráním.

Jste modelka. Co vy a kosmetika?

Dříve jsem si vystačila s řasenkou. Postupem času se snažím na kosmetiku více dbát. Koukám i na různé návody na youtube a taky jsem si dělala kurz líčení v Make Up Institute Prague. Myslím si, že je dobré nechat si poradit od odborníků.

Jak se staráte o svou pleť?

Neexistuje, že bych šla spát neodlíčená. Toho se držím a potom klasicky vybírám různé pro mou pleť vhodné krémy. Ale nemohu říci, že bych ohledně péče o pleť vyvíjela nějakou námahu.

A co se týká péče o celé tělo, čeho se držíte?

Chodím do fitka, místo ježdění autem nebo autobusem chodím. Snažím se jíst zdravě. Bohužel jsem hodně na sladké a miluji zmrzlinu, kterou je pro mě těžké si odepřít.