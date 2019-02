I po patnácti letech to mezi mnou a manželem jiskří, říká Kerndlová

Ještě pár dráždivých fotek od moře a už brzy jí začne ostré pracovní tempo. Tereza Kerndlová bude každý týden vstupovat lidem do obýváků, jelikož se stala jednou z moderátorek show The Voice. „Ještě jsem si odjela za relaxem na Kanárské ostrovy, abych si odpočinula, a pak mi to začne,“ přiznala zpěvačka.

Její dokonalou postavu jí může závidět kdejaká dvacetiletá dívka. Tereza Kerndlová se sebou přesto není spokojená. „Přiznám se, že po třicítce už to není tak jednoduché a musím se sebou začít něco dělat. Nepatřím k holkám, které jdou s radostí do posilovny,“ zkritizovala svou postavu sympatická zpěvačka, pro kterou je motivací právě fakt, že se bude pravidelně objevovat na televizní obrazovce.



A jak to má vlastně Tereza Kerndlová s přívalem nápadníků? „Moje srdce patří jen jednomu a tím je můj manžel. Proto se o nápadníky nestarám,“ podotkla zpěvačka vtipně s tím, že koncem roku oslavili s manželem již patnácté výročí vztahu.

Přestože se zpěvačka stále představuje jako Kerndlová, v její občance stojí, že je vdaná. „Používám své jméno jako umělecké, jinak v dokladech mám Tereza Mayer Kerndlová,“ přiznala s tím, že jí ani jejímu manželovi nevadí, že spolu pracují téměř denně. „Jsme spolu pořád, prakticky 24 hodin denně a někteří lidé to prostě nechápou. Nám to tak ale maximálně vyhovuje,“ podotkla s úsměvem zpěvačka.

Tereza Kerndlová s manželem Reném Mayerem (2013)

Přestože jsou spolu už patnáct let, Tereza si zcela do detailů pamatuje i na jejich první setkání. „Bylo to v Praze v kavárně, když se křtil kalendář Josefa Klíra. Já jsem v něm měla jednu fotku. Bylo to ještě za dob holčičí skupiny Black Milk. Renda se tam tenkrát stavoval pracovně na schůzku. A už na Nový rok jel k nám na Moravu a za tři měsíce jsme spolu začali bydlet. Takže to bylo hrozně rychlé. Musím přiznat, že i po patnácti letech to mezi námi stále jiskří,“ popsala Kerndlová s tím, že mezi ní a Mayerem přeskočila okamžitě jiskra.

Na co se mladá zpěvačka, která zatím ještě neplánuje přírůstek do rodiny, do blízkého budoucna těší? „Nejen na moderování The Voice, což bude pro mě jednou velkou premiérou, ale i na své koncerty. Aktuálně mě čeká vystoupení na Česko-Slovenském plese 16 . února v Obecním domě v Praze. Doufám, že spojím příjemné s užitečným a půjdu si i zatančit,“ dodala Kerndlová. Ta se na pódiu setká nejen s kapelou No Name ale i se svým otcem Láďou Kerndlem.