Je to hyenismus, říká Taťána Gregor Brzobohatá o vykradení její nadace

„Vykrást byt je zlodějna, ale vykrást kancelář neziskové organizace, která pomáhá seniorům, na které se myslí jako na poslední, je hyenismus. Víc k tomu nedokážu říct,“ uvedla pro iDNES.cz Taťána Gregor Brzobohatá. „Jako neziskovka, jsme zvyklí překračovat různé překážky, které nám mnozí kladou do cesty. Máme ale dost síly a hlavně odhodlání vše zvládnout a pokračovat v našem poslání dál.“

Ředitelka nadace Michaela Stachová uvedla, že o nevítané návštěvě u nich se dozvěděla ve středu ráno. „Zjistili jsme to, když jsme přišli do práce. Když jsem včera večer odcházela, všechno bylo v pořádku a zamknuté. Ráno byla vypáčená mříž a vylomené dveře,“ řekla iDNES.cz.

Zloděj ukradl notebooky s cennými daty a hotovost kolem 40 tisíc korun. Podle Stachové finanční škoda pro nadaci samozřejmě není likvidační, peníze mají na účtech. Mrzí ji ale, že přišli o pocit bezpečí.

„Všude tu máme ‚sluníčkářské‘ nápisy o pomáhání druhým. Ten zloděj to tu musel vidět a i přesto mu to stálo za to okrást nadaci,“ prohlásila s tím, že věc už řeší policie, kde byla ředitelka na výslechu.

Miss World 2006 Taťána Gregor Brzobohatá založila nadaci Krása pomoci dva roky po vítězství ve světovém finále soutěže krásy a za deset let prostřednictvím ní rozdělila mezi neziskové organizace pomáhající seniorům více než třicet milionů korun.

Pierre Richard se loni zúčastnil benefiční gala večeře Nadace Krása pomoci:



