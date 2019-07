Stevie Wonder půjde na transplantaci ledviny. Jsem v pořádku, vzkázal

„Půjdu na operaci, letos v září mi transplantují ledvinu. Jsem v pořádku. Mám dárce a všechno je v pořádku. Chci, abyste věděli, že jsem přišel, abych vám dal svoji lásku a poděkovat za tu vaši. Nechci, abyste slyšeli nějaké drby, proto jsem řekl, o co jde. Je mi dobře. Jasný?“ řekl, když dokončil své vystoupení.

Co je důvodem transplantace, neupřesnil. Podle webu Detroit Free Press má Wonder už delší dobu zdravotní potíže a na turné ho nyní doprovází také tým zdravotníků.

Stevie Wonder se naučil hrát na piano, bubny a harmoniku, když mu bylo devět let a o dva roky později podepsal smlouvu s nahrávací společností Motown.

Na svém kontě má 74 nominací na cenu Grammy, kterou pětadvacetkrát vyhrál. Mezi jeho největší hity patří Superstitious, I Just Called to Say I Love You, Isn’t She Lovely.