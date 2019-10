Khek Kubařová o tanečníkovi ze StarDance: Říkám mu teď pan Oceněný

„Když jsem se dozvěděla, že je Dominik nominovaný, tak jsem napnula všechny svoje divadelní síly, abych se na Thálie dostala. A když zaznělo jméno Dominik, tak moje kolegyně z Dejvického divadla vyjekla ještě do ticha. Hned se na nás otočily asi tři řady…,“ prozradila herečka s tím, že měla ohromnou radost.

„Byla jsem za něj šťastná. Musím ale říct, že ta bílá váza nemění nic na tom, co si o něm myslím a co z něj cítím od začátku. Představení Kytice jsem viděla a byla bych na něj pyšná, i kdyby tu cenu nedostal. Ano, říkám mu teď pan Oceněný, ale to jak si ho vážím od začátku, to se nezměnilo,“ dodala.

Dominik Vodička se tanci věnuje od šesti let. Začínal společenským tancem, ale na konzervatoři zjistil, že by rád dělal i něco jiného. Tak se dostal k baletu. Od července 2017 je řádným členem Pražského komorního baletu.

Hodnocení poroty cen Thálie: Pohyb Dominika Vodičky souzní citlivě s hudební předlohou, kterou složil Ondřej Brousek. V dramatických momentech je přirozeně mužný, dynamický, v lyrických pasážích něžný a pokorný. Role Muže v baladickém příběhu je plná kontrastů a emocí, které tanečník na jevišti silně prožívá.

„Že vyhraji Thálii, jsem nečekal. Už samotná nominace byla neskutečná. A když přečetli mé jméno, tak se mi málem zastavilo srdce,“ přiznal. „Co se společenských tanců týče, jsem rád, že latinu i standard nyní využiji pro StarDance.“

Na soutěž, která startuje v sobotu 12. října kolem věnovaným památce nedávno zesnulého zpěváka Karla Gotta, se těší. Svoji taneční partnerku si nemůže vynachválit. „S Verčou jsme jak siamská dvojčata, jako brácha se ségrou,“ prohlásil Vodička.

Kdo vyhraje desátou řadu StarDance? celkem hlasů: 3261