StarDance kvůli nemoci musela opustit Babčáková. Vypadl i Godla

Po covidových omezeních zatančilo sedm párů. K moderování se vrátila Tereza Kostková - minulý týden ji vyřadila karanténa, kterou musela nastoupit kvůli covidu. Soutěžící předvedli rumbu, tango a paso doble.

Jako první zatančili paso doble herec Jan Cina a Adriana Mašková. Porotce Richard Genzer prohlásil, že Jan Cina se stal skvělým vrátným, který výborně otevřel dveře večera. Podle Tatiany Drexler má herec obdivuhodný průběh pohybu. Jan Tománek zmínil, že vystoupení mělo jedinou chybu: pár laťku nastavil moc vysoko. Podle Zdeňka Chlopčíka v závěru neměl herec kvalitní postavení těla. „Jinak to ale bylo fakt hodně dobré,“ řekl porotce.

Druhým párem byli herečka Marika Šoposká a Robin Ondráček. Podle Tatiany Drexler bylo tango tancem, který měl v jejich případě poprvé napětí, a slíbila lepší známku než kdykoliv dřív. Jan Tománek ocenil atmosféru a uspokojila ho i technika.

Tango čekalo na třetí dvojici, zpěvačku Terezu Černochovou s Dominikem Vodičkou. Porotce Jan Tománek vysekl páru obrovskou poklonu a ocenil krásné číslo. Zdeněk Chlopčík zase řekl, že jejich výkon neměl chybu. Zpěvačka s tanečním partnerem dostali tři desítky, jen Tatiana Drexler dala devět bodů.

Herec Zdeněk Godla a jeho taneční partnerka Tereza Prucková zatančili paso doble. Podle Richarda Genzera hercův tanec má jen tři kroky: dopředu, dozadu a libovolný. Přestože neví proč, jeho vystoupení ho baví. Tatiana Drexler vyzdvihla práci choreografky. „Na to množství talentu, které máte, je to maximum, co z vás může Terezka udělat,“ prohlásila porotkyně. Podle Zdeňka Chlopčíka to sice nebylo paso doble, ale Godla tančil jako chlap.

Pátí v pořadí se předvedli krasobruslař Tomáš Verner a Kristýna Coufalová. U jejich tanga porotce Jan Tománek ocenil zvládnutou techniku i choreografii a klidné držení. Vytkl jen vystrčenou pánev.

První a jedinou rumbu večera zatančili Martina Viktorie Kopecká s Markem Dědíkem. Tatiana Drexler farářce poradila, že by se měla ještě více odevzdat umění svého tanečního partnera. Podle Zdeňka Chlopčíka šlo o náročnou choreografii s krásnými prvky. „Trošku hopskání tam bylo, ale nejste tak špatná,“ prohlásil.



Soutěžící čtvrtého večera StarDance (6. listopadu 2021)

Předposledním vystoupením bylo tango zpěváka Miraie Navrátila s Lenkou Norou Návorkovou. Podle Richarda Genzera bylo všechno hezké, pěkné, ale zpěvák by měl tančit i vrškem, který by potřeboval uvolnit. „Techniku chodidel jste měli výbornou. Fantastická rytmika! Ale to držení, pro Kristovy rány, to postavení bylo strašné,“ řekla k výkonu dvojice Tatiana Drexler. Zpěvák minulé kolo chyběl kvůli nařízené karanténě. Proto měl od poroty nejméně hlasů. Přesto ho diváci poslali svými hlasy dál.

Jako poslední se předvedli tenistka Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál. Paso doble v jejich podání bylo podle Zdeňka Chlopčíka rozděleno na dvě části, kdy v jedné byla úžasná a v té druhé nestíhala. Jan Tománek kategoricky nesouhlasil. Pochválil výraz, ruce, zvládnutou a nabitou choreografii. Tatiana Drexler také pochválila choreografii, ale chyběly jí rychlosti.

