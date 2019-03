Hvězda Hry o trůny: Experimentovala jsem i se ženami, zajímá mě duše

Britská herečka Sophie Turnerová se v říjnu roku 2017 po ročním vztahu zasnoubila s členem skupiny Jonas Brothers, Američanem Joem Jonasem (29). Nikdy by si prý nepomyslela, že toho pravého najde v tak mladém věku.



„Cítím se jako stará duše. Mám pocit, že jsem už poznala dostatek mužů i žen na to, abych věděla, jakého partnera ve svém životě chci. Experimentovala jsem i se ženami. Experimentování je součástí dospívání. Dělají to všichni. Zamilovávám se do duše, ne do pohlaví,“ řekla Turnerová v aktuálním rozhovoru pro časopis Rolling Stone.

Herečka tvrdí, že předtím než poznala spřízněnou duši v podobě svého snoubence Joea Jonase, byla připravena i na to, že zůstane celý život single. „Byla jsem smířená s tím, že možná zůstanu sama. Pak jsem však poznala Joea. Myslím, že ve chvíli, kdy narazíte na toho pravého člověka, to okamžitě cítíte. Všechno do sebe zapadne a vy s jistotou víte, že je to on,“ míní Turnerová.

Herečka přiznává, že než se seznámila s Jonasem, měla oči jen pro jednoho muže. Tím nebyl nikdo jiný než popová hvězda Justin Bieber (25). Herečka tvrdí, že platonická láska ke kanadskému zpěvákovi jí pomohla lépe pochopit chování její seriálové postavy Sansy Starkové ve Hře o trůny.

„Na úplném začátku seriálu byla Sansa velice naivní dívka. Na svět se dívala přes růžové brýle. Něco jako fanynky Justina Biebera. I ony vidí jen to pozitivní a nechápou, že i jejich idol má své temné stránky,“ říká Turnerová. Díky tomu prý pochopila to, že se Sansa ve Hře o trůny mohla zamilovat do krutého krále Joffreyho Baratheona.

Turnerová zatím termín svatby neprozradila. Její snoubenec Joe Jonas však v nedávném rozhovoru s moderátorem Jamesem Cordenem naznačil, že by si měl herečku brát v létě tohoto roku. Americká média spekulují, že zpěvák a herečka si řeknou své ano ve Francii. Jednou z družiček by měla být nejlepší přítelkyně Turnerové, herečka Maisie Williamsová (21), známá fanouškům Hry o trůny jako seriálová Arya Starková.