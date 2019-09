Manžel mě rád ukazuje, říká Krainová. V 46 letech nafotila své nejodvážnější fotky

„Cítím se určitě více sebevědomá než kdysi. Možná to někomu přijde divné, ale je to určitě i tím, že jsem se začala více starat o svou postavu. Neměla jsem tak pocit, že se musím za něco schovávat. Je mi dobře a myslím si, že žádná žena by na sebe neměla rezignovat jen proto, že překročí třicítku. Je to nesmysl,“ řekla Simona Krainová v rozhovoru pro pořad Top Star.



Fotograf Lukáš Dvořák prý modelku k nafocení sexy snímků nemusel dlouho přemlouvat. „Brzy bude vydávat knihu svých fotek a řekl, že mu tam ještě stále chybí nějaká svůdná femme fatale. Dohodli jsme se proto na tomto projektu. Portugalsko padlo jako první volba. Lukáš tam často fotí a nejlepší lokace zná nazpaměť,“ pokračuje Krainová.

Nahota nedělá modelce problém. Přiznává, že pro kvalitnější umělecké vyznění snímků se dokonce pro některé z fotografií svlékla více, než bylo původně v plánu.

„Na jedné fotce jsem například měla džínovou bundu a kalhotky. Když jsem se však podívala na tu výslednou kompozici, tak mi tam ty kalhotky vadily. Nebála jsem se v Portugalsku běhat jen v klobouku. Lukáš Dvořák mě nebere jako sexuální objekt, ale přemýšlí o světle a ideální kompozici a chce zachytit ženu v její opravdové čisté kráse. Nemyslím si, že ty fotky jsou vulgární, a pevně doufám, že nikoho nepobouří,“ říká.

Její manžel Karel Vágner (43) je na svou životní partnerku pyšný. „Nevadí mu to. Je rád. Rád mě ukazuje. Proč ne. Bylo by to divné, kdyby to tak nebylo. Asi bych nesnesla chlapa, který by si mě chtěl doma zavřít do skříně,“ dodává Simona Krainová.



„Mně se kalendář moc líbí a jak jsem v kuloárech slyšel, nejsem sám. Ano, jsou tam lehce odvážnější fotky, ale proč neukázat krásu v různých podobách. Ten, kdo jí bude chtít vidět, tak jí najde,“ okomentoval společné dílo manželky a fotografa Lukáše Dvořáka Karel Vágner.