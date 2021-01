V Sexu ve městě bez Samanthy tvůrci zvažují postavy na podporu inkluze

Představitelka Samanthy Kim Cattrallová v minulosti několikrát zopakovala, že se v pokračování, ať už seriálovém nebo filmovém, nehodlá objevit. Důvodem byly také neshody se Sarah Jessicou Parkerovou, která hraje Carrie.

Spisovatelka Candace Bushnellová, podle jejíž knihy vznikl seriál, nevidí problém v tom, že pokračování bude bez jedné z hlavních postav. Kim Cattrallové rozumí. „Myslím, že je to v pořádku. Kim je dospělá žena. Je jí 64 let a učinila rozhodnutí, o kterém jsem si jistá, že pro něj má dost velmi dobrých důvodů, a za to si ji vážím,“ prohlásila Bushnellová. „Je spousta zajímavých postav, jako je Miranda. Všichni jsme Mirandy. Ale nevím, co udělají.“

Fanoušci na sociálních médiích si stěžovali, že Kim Cattrallová nebude v pokračování, na což zareagovala i Parkerová. „Bude nám také chybět. Moc jsem ji měli rádi. Bude tu napořád,“ napsala herečka a odmítla, že by kolegyni nesnášela. „Nikdy jsem neřekla, že ji nemám ráda. Nikdy. Samantha není součástí tohoto příběhu. Ale vždy bude naší součástí. Bez ohledu na to, kde jsme nebo co děláme. “

Objevily se i zprávy, že by Cattrallovou přeobsadili. Jednou z kandidátek by podle některých příznivců seriálu mohla být Jennifer Coolidge, která si už v Sexu ve městě zahrála epizodní roli.

„Byla a vlastně stále jsem velkým fanouškem Sexu ve městě. Je to jeden z těch seriálů, které můžete sledovat pořád a nikdy se neomrzí. Ale musím říct, že jsem fanoušek Kim Cattrallové a nemyslím si, že by ji někdo mohl nahradit,“ uvedla herečka, která se proslavila hlavně jako Stiflerova máma ve filmu Prci, prci, prcičky.

Podle listu Daily Mail ovšem tvůrci zvažují angažování nových tváří, které podpoří inkluzi a rozmanitost. V této souvislosti se mluví o Caitlyn Jennerové, bývalém olympionikovi, který prodělal změnu pohlaví. Ve hře jsou i další možnosti.

Jennifer Coolidge Caitlyn Jennerová

„Samantha se nevrací, ale představíme dvě nové postavy, silné a divoké barevné ženy, které pomohou představit show nové generaci diváků a přesněji odráží svět, ve kterém žijeme,“ cituje britský deník svůj zdroj.

Už v roce 2018 Sarah Jessica Parkerová připustila, že v seriálu hrály hlavně bílé herečky, což by jim nyní už zřejmě neprošlo. Také některá témata by podle ní musely řešit jiným způsobem.

Za účast v desetidílném pokračování s názvem And Just Like That (Prostě jen tak) si Sarah Jessica Parkerová a její kolegyně Cynthia Nixonová (Miranda Hobbesová) a Kristin Davisová (Charlotte Yorková Goldenblattová) připíšou na účet milion dolarů za každý nový díl. Všechny tři se kromě herectví budou v projektu angažovat také jako výkonné producentky.