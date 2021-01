Tři hrdinky Sexu ve městě se vrátí v pokračování po dvaceti letech

8:32

Tři ze čtyř protagonistek budou hrát v pokračování Sexu ve městě. V navazující řadě nazvané And Just Like That (Prostě jen tak) budou postavy o zhruba dvacet let starší. Desetidílný seriál pro HBO Max se začne natáčet na jaře.