Vladimír Polívka a Denisa Nesvačilová: úspěch mladé lásky ze Slunečné

Jak se vám vstupovalo do rozjetého projektu?

Vladimír: Znám to vlastně z obou stran. Natáčel jsem i seriál od samého začátku, takže vím, jaké to je, když má daná parta herců zajetý svůj styl práce, mají svůj smysl pro humor. A také vím, jaké to je, když do takto zajeté party přijde někdo nový. Tím novým jsem teď já, ale vůbec mi to neubližuje. Naopak mě to baví pozorovat a musím říct, že přijetí ve Slunečné bylo velmi vřelé. Jsou tady samí profíci.

Denisa: Přirovnávám to k tomu, jako když dítě mění školu a jde do třídy, kde nikoho nezná, vchází do zajetého kolektivu a má nové učitele. Naštěstí i mě přijali dobře a cítím se tady hezky. Měla jsem stres první dny, ale bylo to úplně zbytečné, je tady skutečně moc příjemná parta.