Bahamské úřady zveřejnily příčinu smrti Seana Conneryho

Sean Connery zemřel 31. října, bylo mu 90 let. Konec života strávil na Bahamách, kam odešel mimo jiné proto, že jeho rodné Skotsko odmítlo vystoupit ze Spojeného království.

U hercova lůžka v době smrti byla manželka Micheline a synové Jason a Stefan. „Je to smutný den pro všechny, kdo znali a milovali mého tátu, smutná ztráta pro všechny lidi na celém světě, kteří si užívali jeho úžasný dar, který měl jako herec,“ prohlásil krátce po Conneryho smrti jeho syn Jason v rozhovoru pro BBC.

Představitel agenta 007 si přál mít pohřeb ve Skotsku. „Odvezeme Seana zpět do Skotska, to bylo jeho poslední přání. Chtěl, abychom jeho popel rozptýlili jak na Bahamách, tak v jeho rodišti. Takže jakmile bude možné a bezpečné cestovat, pak se s ním rodina vrátí do Skotska. Moc rádi bychom mu uspořádali rozloučení doma ve Skotsku, v to doufáme. Ale nemůžeme říct, kdy to přesně bude,“ prohlásila vdova po herci.

Dodnes je Connery pro mnohé fanoušky jediným pravým představitelem Jamese Bonda. Než ale nastoupil tuto životní dráhu, chtěl být nejdřív fotbalistou a uspěl i v kulturistické soutěži. Nakonec se našel na filmovém plátně, k nemalé radosti zástupů žen a dívek po celém světě. Hrál golf, věnoval se charitě a usiloval o důstojné Skotsko.



„Za to, že jsem stále k poznání a zachovalý, vděčím dobré skotské whisky,“ prozradil recept na věčné mládí skotský patriot a fanoušek fotbalového týmu Glasgow Rangers, kterého v roce 2000 pasovala královna Alžběta II. na rytíře.

Postavu špióna s povolením zabíjet, elegantního svůdce schopného s přehledem vyřešit tu nejzapeklitější situaci a ještě při tom trousit humor, vytvořil v šesti filmech: Dr. No (1962), Srdečné pozdravy z Ruska (1963), Goldfinger (1964), Thunderball (1965), Žiješ jenom dvakrát (1967) a Diamanty jsou věčné (1971) a v jednom remaku z roku 1983. Bondovi byl vděčný, ale také se vyjádřil, že k jeho zvládnutí stačí jen kondice a umění líbat.