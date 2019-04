Díky plastice prsou jsem mnohem spokojenější, říká Sandra Parmová

Už jste nějakou dobu maminkou. Nezapomínáte i na sebe?

Snažím se. Je pravda, že nejsem moc zastánce toho běhat po salonech krásy. Dokonce mám sama doma i zapékací troubu na nehty, takže když je chvilka času, tak tomu ráda tu hodinku a půl věnuji. Myslím, že k opečovávané ženě upravené nehty patří.

Takže to řadíte k vašim kreativním činnostem?

Jsem kreativní člověk a věci kolem kosmetiky a nehtů mám hodně ráda, takže ano, vyřádím se. Koukala jsem, že jarní trendy jsou hodně do růžové, což je moje oblíbená barva, protože mám holčičku, rok a půl, takže máme všechno v růžové. Myslím, že ty jarní trendy zavedu i na nehty.

Děláte nehty i svým kamarádkám?

Spíš mamince, tchýni a pak taky dceři od přítele. Musím říci, že to rozhodně neplánuji nějak rozšiřovat a živit se tím.

Jste šťastná, že máte holčičku?

Já si to s ní hodně užívám. Ráda ji češu a hezky oblékám. Teď máme tedy bohužel období, že se nechce vůbec nechat oblékat.

Přemýšleli jste už o školce, o jesličkách nebo o chůvě?

My máme naštěstí ochotné babičky. Moje maminka za námi jezdí do Prahy. Pravda je, že jsme školku nebo jesle ještě neřešili. Každopádně jakmile Emilce budou dva nebo tři roky tak chceme, aby se babičkám ulevilo a dáme malou do školky. Chůvy však neřešíme.

Co je pro vás největším relaxem?

Pro mě je největší relax moje kadeřnice, která je vlastně zároveň i mou kosmetičkou. Tam chodím moc ráda. My vždycky probereme úplně všechno. Nejen kosmetiku nebo vlasy, také chlapy, rodiny, zkrátka vše.

Sandra Parmová s přítelem Pavlem Pospíšilem

Nechala jste si udělat umělá prsa. Byl to váš dávný sen?

Moc jsem si to přála a musím říct, že jsem nadšená. Jako žena jsem nyní o hodně spokojenější. Snažila jsem se od operace moc neočekávat, výsledek mě velice pozitivně překvapil.

Na co se nyní nejvíce těšíte?

Až si v létě poprvé obleču někde u moře plavky a vyvětrám to kompletně. A pak taky bude krásné si vybírat svatební šaty bez ohledu na to, jaká mám prsa. Budu do nich totiž konečně moci něco dát.

Jak zatím probíhají vaše přípravy na svatbu?

Máme spoustu svatebních schůzek, řešíme místo, oddávajícího, fotografa... Svatba bude určitě v létě o prázdninách, tak už se nemůžu dočkat.