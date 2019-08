Moderátorka Sandra Parmová se vdala. Svatba byla ve stodole

Nevěsta měla šaty na míru od návrhářky Hermine Khalaf Pogosyan, zdobenou sukni doplňovala zezadu krajka do tvaru andělských křídel. “Šaty byly poseté peříčky, která ve větru vlála. Cítila jsem se v nich nádherně,“ prozradila Parmová.

Ženich zvolil netradičně světlý oblek, který se stodolou uprostřed polí krásně ladil. „Jsem šťastný, že mám Sandru za ženu, těším se na náš společný život. Nervózní jsem před svatbou vůbec nebyl. Sám to nechápu. Jen při obřadu jsem byl trošku naměkko,“ svěřil se ženich Pavel Pospíšil.



„Já jsem trochu nervózní byla, později to však ze mě spadlo. Měla jsem nádherné šaty, přijela spousta kamarádů a snažila jsem se připravit hodně věcí dopředu. Navíc jsem měla dvě úžasné družičky, které se v náš svatební den o vše postaraly. Na mně tedy bylo jen říci ano,“ dodala nevěsta v rozhovoru pro pořad Top Star.

Sandra Parmová nedávno přiznala, že si nechala udělat umělá prsa. „Moc jsem si to přála a musím říct, že jsem nadšená. Jako žena jsem nyní o hodně spokojenější. Snažila jsem se od operace moc neočekávat, výsledek mě velice pozitivně překvapil. Těším se, až si v létě poprvé obleču někde u moře plavky a vyvětrám to kompletně. A pak taky bude krásné si vybírat svatební šaty bez ohledu na to, jaká mám prsa. Budu do nich totiž konečně moci něco dát,“ řekla v dubnu moderátorka v rozhovoru pro iDNES.cz.

Před vztahem s Pavlem Pospíšilem, se kterým má Parmová dvouletou dceru Emily, žila moderátorka pět let s kolegou, reportérem Michalem Janotkou (34).