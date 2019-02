Rytmus: Za koncert si klidně řeknu velké peníze, zasloužím si je

„Na Instagramu mám přes půl milionu sledujících, na YouTube téměř sedm set tisíc odběratelů. Na základě sledovanosti vím, že si můžu říct větší peníze. Osloví mě ten, kdo si myslí, že Rytmusovi fanoušci jsou dobrá cílovka. Jsou to věci od oblečení až po telefon,“ řekl.

Dodal, že je lepší přirozenější promo, tedy žádné klíny do hlavy každý den, ale stačí propagace jednou za týden. „Ale jasně, můžou si říct, dej to tam každý den, ale to bude strašně drahé,“ uvedl Rytmus s tím, že si všechno dělá sám. Vyfotí fotku, napíše text.

„Netlačím na pilu a míň lajků neznamená zkažený den. Baví mě reálný život. Jsem generace, která ještě nevyrůstala na internetu, a snažím se být někdo v reálném životě, ne v tom virtuálním,“ říká.

Jelikož Patrik Vrbovský nezačal vydělávat velké peníze ze dne na den, říká, že dobře zná jejich hodnotu a váží si jich.

„Nejdřív to bylo pět set korun. Pak tisíc. Pak patnáct set. Pamatuju si, jak se to zvyšovalo po pětistovkách. Dneska si řeknu za koncert deset tisíc eur, ale těch peněz si vážím. Zasloužím si je,“ řekl.

„Peníze rychle utratí ti, kteří k nim přijdou moc rychle. Ale když začnete od nuly, tak si toho vážíte. Něco, co budujete roky, nerozflákáte za jeden den. Důležité je, abych měl kde bydlet. Ale když se pohybuju v showbyznysu, chci mít v klipu image hvězdy. Rappera, kterému se daří,“ dodal pro čtvrteční Magazín DNES.