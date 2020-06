Pokerem se moc přivydělat nedá, člověk spíše prohrává, míní Roman Šebrle

Jak se stane úspěšný sportovec moderátorem zpráv?

Tenkrát mě oslovila Jitka Obzinová. Byl to šok, ale nabídku jsem přijal.

Co vám dělalo v začátcích moderování největší problémy?

Moderování. (smích) Vše pro mě bylo nové. Nikdy předtím jsem si nic podobného ani nevyzkoušel. Takže bylo nové úplně všechno. Čtecí zařízení, příprava textu a podobně. Vše jsem se učil metodou pokus omyl. A to přímo v živém vysílání.

Na přelomu letošního února a března v období šíření koronaviru jste byl v Itálii a bulvár se tím docela dost zaobíral...

28. února jsem se vrátil z Itálie. V Česku se nic nedělo. Hygiena mi doporučila běžné fungování. Později se pandemie rozjela, tak jsme se v práci dohodli, že vynechám dva dny moderování. A bulvár z toho hned udělal karanténu.

Jak jste tuto dobu prožíval s rodinou?

Bylo to docela zajímavé. S dcerou Kateřinou jsem se hodně učil, a vůbec jako rodina jsme byli více spolu.

Když jste se s dětmi doma učili, měli jste s manželkou rozděleno, kdo bude učit jaký předmět?

U nás je to rozdělené tak, že s dětmi se učím jen já, protože mám více trpělivosti. S učivem základní školy si poradím. Když něco nevím, najdu si to na internetu, doučím se to a můžu to dceři vysvětlit.

A kdo u vás doma chodí nakupovat? Také jen vy?

Oba. Manželka chodí každý týden na běžné nákupy potravin a já jednou za měsíc, kdy nakoupím i vody a podobně.

Sportují vaše děti?

Ano. Jak Štěpán, tak i Katka hrají fotbal. Kačenka navíc dělá i atletiku a baví ji to. Loni v Liberci byla na Olympiádě mládeže a startovala hned ve dvou sportech. Pro mě jakožto otce to byl moc krásný zážitek.

Je váš syn úspěšný ve fotbale?

Baví ho to. Jestli bude úspěšný, to se teprve uvidí. Na Dukle ho testovali v „Áčku“ proti Spartě a počínal si docela dobře, jak v útoku, tak i v obraně.



Dotáhnou to vaše děti ve sportu stejně daleko jako vy?

To člověk nikdy nemůže vědět dopředu. Ale můj táta vždy říkal, že je hodně povolaných, ale málo vyvolených. Tak to teď svým dětem říkám taky. Hlavní je, že jsou v kolektivu, že je to baví. Díky sportu se navíc odmala učí pravidlům, respektují soupeře. Myslím, že je dobře, když sportují.

Jste jejich vzorem?

Děti si hledají vzory jinde.

Jaký je to pocit doběhnout závod a zjistit, že jste nejlepší desetibojař na světě?

Je to fantastický pocit. V roce 2004 jsem věděl, že vyhraju, už když jsem skočil pět metrů o tyči. Věděl jsem, jak ostatní hází oštěpem a jak běhají. V ten moment přijde první vlna euforie. To bych přál zažít každému. Ta druhá přijde u běhu, kdy už je opravdu jasné, že jste to dokázali.

Pokud byste teď znovu závodil v desetiboji, kolik byste měl bodů?

To si netroufnu odhadnout. Musel bych se připravovat a určitě bych neskočil o tyči. To je disciplína, která se trénovat musí. Desetiboj se nedá ošidit. Připravovat se musíte.



V roce 2016 se vám prý ztratila medaile...

Ano, doteď ji nemám. Pořád platí odměna 100 000 korun českých za její vrácení.

Hrajete i golf. Jak jste se k tomu dostal?

V Jihoafrické republice na soustředění. Tenkrát jsem koukal na golf přes prsty a říkal si, co je to za sport. Ale na tom soustředění jsem si to rovnou i vyzkoušel a chytlo mě to.

Máte v golfu nějaký osobní rekord?

68 ran.

Zapotí se člověk při hraní golfu?

Je to makačka. Ale spíš na hlavu. Fyzicky to až tak namáhavé není. Samotná hra i tréninky to je radost.

Rád hrajete i poker. Vyhrál jste už nějaké pěkné peníze?

Ano, vyhrál jsem 92 tisíc korun. Ale přivydělat se tím moc nedá. Člověk chodí víckrát a víckrát spíš prohraje.

Od května moderujete sportovní zprávy na CNN Prima News, co pro vás tato značka znamená?

Obrovskou prestiž. Na Primě je velmi kvalitní sportovní redakce a to nové studio je přímo geniální.

Váhal jste s přijetím této pracovní nabídky?

Neváhal. Sport je mi tematicky úplně nejbližší a rozumím mu.

Jaký politik z minulosti by se podle vás měl vrátit zpátky?

To nevím. Doba je úplně jiná. Ale zajímavé by bylo, jak by se někteří politici z minulosti zachovali v dnešní době.



Co z české muziky si rád poslechnete?

Obecně mám rád českou muziku. Líbí se mi třeba Jiří Korn, Michal David, Plavci.