Je tu nový druh fašismu, mizí svoboda projevu, myslí si Ricky Gervais

Ricky Gervais je známý svým drsným humorem. Při loňském pátém moderování udílení Zlatých glóbů označil novináře rozhodující o vítězích za rasisty, část přítomných nazval zvrhlíky a herecké hvězdy nařkl z toho, že by nejspíš pracovaly i pro Islámský stát.



Spolu s více než 150 dalšími osobnostmi se herec později vymezil proti takzvané cancel culture, tedy bojkotování či propouštění lidí ze zaměstnání nebo profesionálních kruhů v reakci na jejich nevhodné vystupování povětšinou na sociálních sítích.

„Je tu nový podivný druh fašismu, kdy si někteří lidé myslí, že vědí, co je možné říkat a o čem by se mělo raději mlčet. A to je vážně divné. Jen proto, že vás něco uráží, nebo se vás to nějak dotklo, přece automaticky neznamená, že máte pravdu,“ řekl v jednom z rozhovorů.

„Existuje nový populární mýtus, že všichni, kteří volají po svobodě projevu, chtějí ve skutečnosti neustále hlásat nějaké děsivé věci,“ postěžoval si Gervais známý mimo jiné díky roli nesnesitelného šéfa Davida Brenta z kultovního seriálu Kancl.

„Jenže tak to opravdu není. Svoboda slova má chránit každého. Pokud jste na Twitteru a máte jen trochu levicové názory, jste hned druhý Trockij, je to tak? Když jste spíš konzervativní, hned je z vás Hitler. A pokud se snažíte najít zlatou střední cestu, tak jste pro mnohé zrádcem,“ dodal.

