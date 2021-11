Sláva díky Samu Hawkinsovi i nehoda s mrtvými. Herec Wolter slaví 95

Ralf Wolter se narodil v Berlíně v umělecké rodině, jeho otec byl kabaretní a varietní herec, zpěvák a akrobat. Po studiích herectví začínal v divadle, před kamerou na sebe poprvé výrazněji upozornil v americké komedii Billyho Wildera Raz, dva, tři (1961).

O rok později se prvně objevil ve své nejslavnější roli, a to v první mayovce Poklad na Stříbrném jezeře. Jím ztvárněný Sam Hawkins byl zábavný až legrační veterán občanské války nosící paruku, protože ho skalpovali indiáni. Byl i prvním učitelem Old Shatterhanda na Divokém západě a od něj také pochází Old Shatterhandovo jméno, které znamená „Drtící ruka“.

Hawkinse si zahrál v šesti mayovkách a dalších televizních filmech a seriálech. Wolter nechyběl ani ve filmu Žut (1964) jako Hadží Halef Omar, věrný sluha Old Shatterhanda v Orientu, kde hrdina Divokého západu vystupoval pod jménem Kara ben Nemsí. A v roce 1972 se objevil po boku Lizy Minnelliové a Michaela Yorka v úspěšném muzikálu Kabaret.

Svou odvrácenou tvář ukázal život populárnímu herci v roce 2002, kdy Wolter zavinil při nehodě smrt tří lidí. Herec na dálnici mezi Hamburkem a Berlínem uvázl se svým autem v dopravní zácpě, způsobené zúžením jízdních pruhů kvůli stavbě na silnici. Nechtělo se mu ovšem čekat a otočil auto do protisměru. Protijedoucí vozy musely prudce brzdit a na jedno osobní auto najel polský kamion. Tři starší lidé zůstali ve vozidle na místě mrtví. V roce 2003 mu soud za to vyměřil trest deset měsíců podmíněně.