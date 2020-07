Princ George je vztahovačný a drzý, tvrdí jeho kmotra

S tou se zesnulá babička prince George seznámila v roce 1987 na party. Princ William ji pak požádal, aby se stala jednou z kmotrů a kmoter jeho prvorozeného syna.



„On je úžasný. Je velmi zábavný a vztahovačný a drzý, bože, Diana by ho tak moc milovala. Je to pro všechny srdcervoucí, že už tu není,“ svěřila se psycholožka Julia Samuelová v podcastu How to Fail with Elizabeth Day.

Julia také vyzradila, že dává svému kmotřenci prapodivné dárky.

„Dělám Georgeovi to, co dělala Diana, čili dávám mu naprosto nemožné dárky, které dělají hrozný hluk a je s nimi spousta práce,“ dodala Samuelová.



George Alexander Louis se narodil 22. července 2013 a rodiče ho veřejnosti ukázali už den po jeho narození. O dva roky později do rodiny přibyla Charlotte a předloni Louis. George je v pořadí následnictví trůnu třetí po svém dědovi, princi Charlesovi a po otci, princi Williamovi.



Už dříve se blízcí přátelé královského páru nechali slyšet, že George je šťastné a sebevědomé dítě. Miluje letadla, vlaky, auta a v dospělosti by prý chtěl být pilotem jako jeho táta.